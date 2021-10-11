https://ria.ru/20211011/prokat-1753963136.html

"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда

"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда - РИА Новости, 11.10.2021

"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда

Фильм "Веном 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 381 миллион рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:43

2021-10-11T11:43

2021-10-11T11:53

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джеймс бонд

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фильм "Веном 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 381 миллион рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй результат премьерного уик-энда за всю историю, сообщил портал kinobusiness.com.Сюжет "Веном-2" основан на комиксах издательства Marvel Comics. Действие картины происходит через год после первой части. Журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.В картине снялись Том Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Режиссер второй части - Энди Серкис.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Не время умирать", собрав 370,4 миллиона рублей. Согласно сюжету фильма, агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.На третьем месте фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 72 миллиона рублей.Четвертую позицию в рейтинге заняла экранизация классики научной фантастики "Дюна". Картина рассказывает о наследнике дома Атрейдес Поле и его семье, которые отправляются на одну из самых опасных планет Арракис ради драгоценного меланжа. Враждебный мир Арракиса подготовил для Пола множество испытаний. Фильм собрал 58,7 миллиона рублей.Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 11,2 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.

https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html

https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html

https://ria.ru/20211008/kino-1753403319.html

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джеймс бонд, том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мишель уильямс