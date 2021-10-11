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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211011/prokat-1753963136.html
"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда
"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда - РИА Новости, 11.10.2021
"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда
Фильм "Веном 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 381 миллион рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:43
2021-10-11T11:53
культура
джеймс бонд
том харди (эдвард харди)
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
мишель уильямс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фильм "Веном 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 381 миллион рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй результат премьерного уик-энда за всю историю, сообщил портал kinobusiness.com.Сюжет "Веном-2" основан на комиксах издательства Marvel Comics. Действие картины происходит через год после первой части. Журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.В картине снялись Том Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Режиссер второй части - Энди Серкис.Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Не время умирать", собрав 370,4 миллиона рублей. Согласно сюжету фильма, агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.На третьем месте фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 72 миллиона рублей.Четвертую позицию в рейтинге заняла экранизация классики научной фантастики "Дюна". Картина рассказывает о наследнике дома Атрейдес Поле и его семье, которые отправляются на одну из самых опасных планет Арракис ради драгоценного меланжа. Враждебный мир Арракиса подготовил для Пола множество испытаний. Фильм собрал 58,7 миллиона рублей.Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 11,2 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html
https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html
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джеймс бонд, том харди (эдвард харди), marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, мишель уильямс
11:43 11.10.2021 (обновлено: 11:53 11.10.2021)
 
"Веном-2" победил Бонда в российском прокате по итогам уикенда

Фильм "Веном-2" возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уикенд

© Marvel Entertainment (2021)Кадр из фильма "Веном 2"
Кадр из фильма Веном 2
© Marvel Entertainment (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Фильм "Веном 2" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 381 миллион рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, это второй результат премьерного уик-энда за всю историю, сообщил портал kinobusiness.com.
Сюжет "Веном-2" основан на комиксах издательства Marvel Comics. Действие картины происходит через год после первой части. Журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.
Том Харди на премьере фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00Культура
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме
В картине снялись Том Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Режиссер второй части - Энди Серкис.
Вторую строчку в рейтинге занял фильм "Не время умирать", собрав 370,4 миллиона рублей. Согласно сюжету фильма, агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру. На этот раз ему придется сразиться с таинственным злодеем, который вооружен технологическим оружием.
Кадр из фильма Не время умирать
7 октября, 08:00Культура
"Не время умирать" — кинореквием по бондиане былых времен
На третьем месте фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 72 миллиона рублей.
Четвертую позицию в рейтинге заняла экранизация классики научной фантастики "Дюна". Картина рассказывает о наследнике дома Атрейдес Поле и его семье, которые отправляются на одну из самых опасных планет Арракис ради драгоценного меланжа. Враждебный мир Арракиса подготовил для Пола множество испытаний. Фильм собрал 58,7 миллиона рублей.
Пятое место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 11,2 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
Кадр из фильма Суперзвезда
8 октября, 08:00Культура
Бонд, девушка Бонда, Бодров и AMFEST. Что смотреть в кино
 
КультураДжеймс БондТом Харди (Эдвард Харди)Marvel ComicsНовости культурыКино и сериалыМишель Уильямс
 
 
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