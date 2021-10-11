https://ria.ru/20211011/programma-1753945981.html
В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства
В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства - РИА Новости, 11.10.2021
В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства
Стартовала программа "Первый шаг" по развитию системы волонтерских отрядов в столице, участниками которой стали более 220 школ, говорится на сайте мэра и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:12
2021-10-11T08:12
2021-10-11T10:33
общество
москва
мосволонтер
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стартовала программа "Первый шаг" по развитию системы волонтерских отрядов в столице, участниками которой стали более 220 школ, говорится на сайте мэра и правительства Москвы."С начала учебного года в образовательных учреждениях столицы заработала обучающая программа по развитию волонтерства "Первый шаг". Ее проводит ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с Московским центром "Патриот.Спорт". Участники научатся создавать добровольческие объединения, получат методические рекомендации по проведению волонтерских акций, а также смогут присоединиться к очным и онлайн-мероприятиям организаторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе "Первый шаг" приняли участие более 220 школ, 20 из которых стали базовыми площадками по развитию добровольчества и координируют действия школ округа во время совместных мероприятий."Программа "Первый шаг" получила большой отклик в более чем 220 общеобразовательных организациях Москвы. Теперь с волонтерской деятельностью смогут познакомиться еще больше юных москвичей. В программе примут участие школьники в возрасте от семи до 18 лет, а также руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, вожатые", - приводятся в сообщении слова Екатерины Драгуновой, председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.Программа состоит из двух модулей. Во время первого сотрудники школ узнают, как создать в школе волонтерский отряд и получают чек-лист для ежемесячных отметок основных этапов развития объединения. Также их учат проводить тематические тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы. Во втором модуле руководители волонтерских отрядов получают инструкции по организации в школе добровольческих акций, сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", а также видеоролики, планы организации деятельности отряда, обучающие задания и другое.В ближайшее время педагоги, участвующие в программе, проведут первые "Добрые уроки", посвященные заботе о природе."Участники проекта "Первый шаг" познакомятся с популярными направлениями добровольчества, создадут школьные волонтерские отряды, научатся организовывать и проводить акции, найдут партнеров для совместной работы. Самые активные команды ребят и педагогов станут волонтерами на городских, всероссийских и международных мероприятиях и получат дополнительные баллы в конкурсе "Доброволец Москвы" в номинации "Добрая команда. Школа". Кроме того, образовательные организации, присоединившиеся к программе, получат возможность стать опорными площадками волонтерского движения в следующем учебном году", - приводятся слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.За участие в программе команды школ будут получать рейтинговые баллы за проведение "Добрых уроков", выполнение заданий, посещение вебинаров и организацию мероприятий. Наиболее активные команды будут участвовать в обучающем выезде летом 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 октября на официальном сайте "Доброволец Москвы".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, мосволонтер
08:12 11.10.2021 (обновлено: 10:33 11.10.2021)
В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства
В Московских школах запустили программу "Первый шаг" по развитию волонтерства
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Стартовала программа "Первый шаг" по развитию системы волонтерских отрядов в столице, участниками которой стали более 220 школ, говорится на сайте мэра и правительства Москвы
.
"С начала учебного года в образовательных учреждениях столицы заработала обучающая программа по развитию волонтерства "Первый шаг". Ее проводит ресурсный центр "Мосволонтер
" совместно с Московским центром "Патриот.Спорт". Участники научатся создавать добровольческие объединения, получат методические рекомендации по проведению волонтерских акций, а также смогут присоединиться к очным и онлайн-мероприятиям организаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе "Первый шаг" приняли участие более 220 школ, 20 из которых стали базовыми площадками по развитию добровольчества и координируют действия школ округа во время совместных мероприятий.
"Программа "Первый шаг" получила большой отклик в более чем 220 общеобразовательных организациях Москвы. Теперь с волонтерской деятельностью смогут познакомиться еще больше юных москвичей. В программе примут участие школьники в возрасте от семи до 18 лет, а также руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, вожатые", - приводятся в сообщении слова Екатерины Драгуновой, председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Программа состоит из двух модулей. Во время первого сотрудники школ узнают, как создать в школе волонтерский отряд и получают чек-лист для ежемесячных отметок основных этапов развития объединения. Также их учат проводить тематические тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы. Во втором модуле руководители волонтерских отрядов получают инструкции по организации в школе добровольческих акций, сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", а также видеоролики, планы организации деятельности отряда, обучающие задания и другое.
В ближайшее время педагоги, участвующие в программе, проведут первые "Добрые уроки", посвященные заботе о природе.
"Участники проекта "Первый шаг" познакомятся с популярными направлениями добровольчества, создадут школьные волонтерские отряды, научатся организовывать и проводить акции, найдут партнеров для совместной работы. Самые активные команды ребят и педагогов станут волонтерами на городских, всероссийских и международных мероприятиях и получат дополнительные баллы в конкурсе "Доброволец Москвы" в номинации "Добрая команда. Школа". Кроме того, образовательные организации, присоединившиеся к программе, получат возможность стать опорными площадками волонтерского движения в следующем учебном году", - приводятся слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.
За участие в программе команды школ будут получать рейтинговые баллы за проведение "Добрых уроков", выполнение заданий, посещение вебинаров и организацию мероприятий. Наиболее активные команды будут участвовать в обучающем выезде летом 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 октября на официальном сайте "Доброволец Москвы"
.