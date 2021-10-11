https://ria.ru/20211011/programma-1753945981.html

В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства

В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства - РИА Новости, 11.10.2021

В Московских школах запустили программу по развитию волонтерства

Стартовала программа "Первый шаг" по развитию системы волонтерских отрядов в столице, участниками которой стали более 220 школ, говорится на сайте мэра и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:12

2021-10-11T08:12

2021-10-11T10:33

общество

москва

мосволонтер

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Стартовала программа "Первый шаг" по развитию системы волонтерских отрядов в столице, участниками которой стали более 220 школ, говорится на сайте мэра и правительства Москвы."С начала учебного года в образовательных учреждениях столицы заработала обучающая программа по развитию волонтерства "Первый шаг". Ее проводит ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с Московским центром "Патриот.Спорт". Участники научатся создавать добровольческие объединения, получат методические рекомендации по проведению волонтерских акций, а также смогут присоединиться к очным и онлайн-мероприятиям организаторов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программе "Первый шаг" приняли участие более 220 школ, 20 из которых стали базовыми площадками по развитию добровольчества и координируют действия школ округа во время совместных мероприятий."Программа "Первый шаг" получила большой отклик в более чем 220 общеобразовательных организациях Москвы. Теперь с волонтерской деятельностью смогут познакомиться еще больше юных москвичей. В программе примут участие школьники в возрасте от семи до 18 лет, а также руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, вожатые", - приводятся в сообщении слова Екатерины Драгуновой, председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.Программа состоит из двух модулей. Во время первого сотрудники школ узнают, как создать в школе волонтерский отряд и получают чек-лист для ежемесячных отметок основных этапов развития объединения. Также их учат проводить тематические тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы. Во втором модуле руководители волонтерских отрядов получают инструкции по организации в школе добровольческих акций, сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", а также видеоролики, планы организации деятельности отряда, обучающие задания и другое.В ближайшее время педагоги, участвующие в программе, проведут первые "Добрые уроки", посвященные заботе о природе."Участники проекта "Первый шаг" познакомятся с популярными направлениями добровольчества, создадут школьные волонтерские отряды, научатся организовывать и проводить акции, найдут партнеров для совместной работы. Самые активные команды ребят и педагогов станут волонтерами на городских, всероссийских и международных мероприятиях и получат дополнительные баллы в конкурсе "Доброволец Москвы" в номинации "Добрая команда. Школа". Кроме того, образовательные организации, присоединившиеся к программе, получат возможность стать опорными площадками волонтерского движения в следующем учебном году", - приводятся слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.За участие в программе команды школ будут получать рейтинговые баллы за проведение "Добрых уроков", выполнение заданий, посещение вебинаров и организацию мероприятий. Наиболее активные команды будут участвовать в обучающем выезде летом 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 октября на официальном сайте "Доброволец Москвы".

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/1748206236.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мосволонтер