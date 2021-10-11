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Дегтярев обсудил инвестиции с председателем Дальневосточного банка

Дегтярев обсудил инвестиции с председателем Дальневосточного банка - РИА Новости, 11.10.2021

Дегтярев обсудил инвестиции с председателем Дальневосточного банка

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным реализацию инфраструктурных проектов,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T05:01

2021-10-11T05:01

2021-10-11T10:38

экономика

дальневосточный банк

комсомольск-на-амуре

роснефть

сбербанк россии

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с председателем Дальневосточного банка Сбербанка Андреем Черкашиным реализацию инфраструктурных проектов, сообщает правительство региона.По данным краевых властей, на встрече обсуждалось долгосрочное партнерство и сотрудничество в сфере социально-экономического развития.Дегтярев добавил, что правительство "видит большой потенциал для развития в крае, прежде всего, в финансировании инвестиций, во внедрении новых технологий в разных сферах". По его словам, краевой кабмин и Сбербанк связывают прочные партнерские отношения по многим направлениям, это касается поддержки предпринимателей, реализации инвестиционных и социальных проектов, новых цифровых решений, повышения доступности и качества финансовых услуг для населения и бизнеса на всей территории края, прежде всего в отдаленных, северных, сельских поселениях.По данным властей региона, стороны также обсудили реализацию государственных жилищных программ, таких как "Дальневосточная ипотека" и ипотека с господдержкой. Правительство отмечает, что почти 6 тысяч семей в Хабаровском крае получили такие займы на общую сумму свыше 21 миллиарда рублей, кредиты по программе индивидуального жилищного строительства выданы 200 семьям.Пресс-служба сообщает, что Черкашин подчеркнул готовность банка участвовать в инвестпроектах в ключевых отраслях."В Хабаровском крае успешно реализован проект "AI в медицине" по направлениям анализа снимков инсульта головного мозга, легких на COVID-19, исследований по линии маммологии на базе крупнейших медучреждений. Кроме того, Сбербанк расширяет сотрудничество в сфере кредитования строительства объектов образования с применением инструментов государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве школ и нового образовательного кластера – межвузовского кампуса", – рассказал он.Дегтярев акцентировал внимание на том, что перед краем стоят амбициозные задачи и в области жилищного строительства. Ключевой объект – проект тепломагистрали ТМ-35, ее планируют возвести за счет инфраструктурных кредитов, и это станет катализатором в развитии жилищного строительства в районе "Ореховая сопка", отметил глава региона.В правительстве региона заявили, что Сбербанк уже сейчас готов включиться в процесс кредитования строительства соцобъектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. "Такой подход позволяет экономить бюджетные средства, существенно повысить объемы строительства объектов социнфраструктуры", - добавили в пресс-службе.Как отметили в краевом правительстве, встречи главы региона с топ-менеджерами крупных корпораций носят регулярный характер. По заявлению властей, благодаря выстроенным отношениям губернатора с "Ростехом" входящая в него "Объединенная авиастроительная корпорация" приняла на себя обязательства по социально-экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре, плотная коммуникация с "Роснефтью" позволит создать завод по производству СПГ в Де-Кастри и обеспечит местных жителей рабочими местами, а краевой бюджет – налогами, а коммуникация губернатора с "Кинросс Голд" позволит реализовать проект горно-обогатительного комплекса в районе имени Полины Осипенко и создаст 400 рабочих мест.

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комсомольск-на-амуре

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экономика, дальневосточный банк, комсомольск-на-амуре, роснефть, сбербанк россии, михаил дегтярев