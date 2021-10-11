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Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу
Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу - РИА Новости, 11.10.2021
Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга и нового главу МИД Михаэля Линхарта. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:08
2021-10-11T15:07
в мире
австрия
вена
себастьян курц
александер ван дер беллен
александер шалленберг
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ВЕНА, 11 окт — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга и нового главу МИД Михаэля Линхарта.Церемония прошла в понедельник в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене.Теперь уже экс-глава МИД Шалленберг пять лет своей дипломатической карьеры провел в качестве руководителя юридического отдела австрийского представительства ЕС в Брюсселе. Ван дер Беллен заявил, что это "хорошая предпосылка" для федерального канцлера, назвав его "убежденным европейцем"."Будучи высокопоставленным дипломатом и министром иностранных дел, вы знаете наверняка, как привести к общему знаменателю самые разные позиции", — сказал Ван дер Беллен.Президент также освободил Себастьяна Курца, не присутствовавшего на церемонии, от обязанностей канцлера, а Шалленберга — от должности главы МИД.Поздравляя Линхарта с назначением на пост министра иностранных дел, Ван дер Беллен напомнил, что его кандидатуру предложил вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер. До этого Линхарт служил послом во Франции.Шалленберг представляет Австрийскую народную партию (АНП). Он возглавлял МИД с 2019 года. На своем посту он выступал за поддержание диалога с Москвой и против остановки проекта "Северный поток — 2". Как указывал Шалленберг, газопровод "служит надежности энергоснабжения ЕС".Отставка КурцаВ субботу об отставке с поста канцлера Австрии объявил Себастьян Курц. Он сделал это на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о "подкупе СМИ" в период с 2016-го по 2018 год, чтобы те публиковали опросы с положительными откликами о партии Курца. Экс-канцлер отверг все обвинения.В качестве преемника Курц предложил Шалленберга. При этом он подчеркнул, что останется председателем АНП и лидером ее фракции в парламенте. Таким образом, Курц продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
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в мире, австрия, вена, себастьян курц, александер ван дер беллен, александер шалленберг
14:08 11.10.2021 (обновлено: 15:07 11.10.2021)
 
Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу

Президент Австрии Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Шалленберга

© REUTERS / Leonhard FoegerНазначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ВЕНА, 11 окт — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Александера Шалленберга и нового главу МИД Михаэля Линхарта.
Церемония прошла в понедельник в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене.
Теперь уже экс-глава МИД Шалленберг пять лет своей дипломатической карьеры провел в качестве руководителя юридического отдела австрийского представительства ЕС в Брюсселе. Ван дер Беллен заявил, что это "хорошая предпосылка" для федерального канцлера, назвав его "убежденным европейцем".
"Будучи высокопоставленным дипломатом и министром иностранных дел, вы знаете наверняка, как привести к общему знаменателю самые разные позиции", — сказал Ван дер Беллен.
© REUTERS / Leonhard FoegerЦеремония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене
Президент также освободил Себастьяна Курца, не присутствовавшего на церемонии, от обязанностей канцлера, а Шалленберга — от должности главы МИД.
Поздравляя Линхарта с назначением на пост министра иностранных дел, Ван дер Беллен напомнил, что его кандидатуру предложил вице-канцлер и лидер "Зеленых" Вернер Коглер. До этого Линхарт служил послом во Франции.
Шалленберг представляет Австрийскую народную партию (АНП). Он возглавлял МИД с 2019 года. На своем посту он выступал за поддержание диалога с Москвой и против остановки проекта "Северный поток — 2". Как указывал Шалленберг, газопровод "служит надежности энергоснабжения ЕС".
© REUTERS / Leonhard FoegerЦеремония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
Церемония приведения к присяге канцлера Австрии Александера Шалленберга во дворце Хофбург в Вене

Отставка Курца

В субботу об отставке с поста канцлера Австрии объявил Себастьян Курц. Он сделал это на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о "подкупе СМИ" в период с 2016-го по 2018 год, чтобы те публиковали опросы с положительными откликами о партии Курца. Экс-канцлер отверг все обвинения.
В качестве преемника Курц предложил Шалленберга. При этом он подчеркнул, что останется председателем АНП и лидером ее фракции в парламенте. Таким образом, Курц продолжит напрямую влиять на решения в рамках действующего коалиционного правительства.
Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В миреАвстрияВенаСебастьян КурцАлександер Ван дер БелленАлександер Шалленберг
 
 
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