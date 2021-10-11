https://ria.ru/20211011/primore-1753946128.html

В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров

В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров - РИА Новости, 11.10.2021

В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров

Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:13

2021-10-11T08:13

2021-10-11T10:09

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олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и развлекательных заведений в регионе, сообщает правительство региона.Ранее краевые власти сообщили, что в регионе вводится обязательная вакцинация работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы непривитых сотрудников."Дополнительные ограничительные меры будут введены в Приморье в связи с угрозой "четвертой волны" COVID-19. Готовится проект постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений, мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба в понедельник заявила, что ограничительная мера связана со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости. Кроме того, менее 60% взрослого населения края вакцинировались от COVID-19.Речь идет о театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе. Губернатор Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/qr-kod-1753925585.html

https://ria.ru/20211009/chechnya-1753839109.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег кожемяко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм