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В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров
В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров - РИА Новости, 11.10.2021
В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров
Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T08:13
2021-10-11T10:09
распространение коронавируса
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и развлекательных заведений в регионе, сообщает правительство региона.Ранее краевые власти сообщили, что в регионе вводится обязательная вакцинация работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы непривитых сотрудников."Дополнительные ограничительные меры будут введены в Приморье в связи с угрозой "четвертой волны" COVID-19. Готовится проект постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений, мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба в понедельник заявила, что ограничительная мера связана со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости. Кроме того, менее 60% взрослого населения края вакцинировались от COVID-19.Речь идет о театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе. Губернатор Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/qr-kod-1753925585.html
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общество, олег кожемяко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
08:13 11.10.2021 (обновлено: 10:09 11.10.2021)
 
В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров

Власти Приморья введут QR-коды для посещения кафе и развлекательных заведений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и развлекательных заведений в регионе, сообщает правительство региона.
Ранее краевые власти сообщили, что в регионе вводится обязательная вакцинация работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы непривитых сотрудников.
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"Дополнительные ограничительные меры будут введены в Приморье в связи с угрозой "четвертой волны" COVID-19. Готовится проект постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений, мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба в понедельник заявила, что ограничительная мера связана со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости. Кроме того, менее 60% взрослого населения края вакцинировались от COVID-19.
"Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.
Речь идет о театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе. Губернатор Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края.
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