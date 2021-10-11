08:13 11.10.2021 (обновлено: 10:09 11.10.2021)
В Приморье введут QR-коды для посещения кафе и театров
Власти Приморья введут QR-коды для посещения кафе и развлекательных заведений
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетителей
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Власти Приморья готовят постановление о введении QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом для посещения заведений общепита и развлекательных заведений в регионе, сообщает правительство региона.
Ранее краевые власти сообщили, что в регионе вводится обязательная вакцинация работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы непривитых сотрудников.
"Дополнительные ограничительные меры будут введены в Приморье в связи с угрозой "четвертой волны" COVID-19. Готовится проект постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений, мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справке о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на заседании оперативного штаба в понедельник заявила, что ограничительная мера связана со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости. Кроме того, менее 60% взрослого населения края вакцинировались от COVID-19.
"Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений", – сказала министр, чьи слова приводятся в сообщении.
Речь идет о театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе. Губернатор Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края.