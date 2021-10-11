Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья
Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, осужденному на два года условно по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте суда.
В конце июля 2017 года суд арестовал Вишнякова по делу о превышении полномочий. Позже его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что речь в деле шла о занижении цены на муниципальный контракт, в один день с Вишняковым был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, Корж заключил досудебное соглашение и находился под подпиской о невыезде. В 2019 году суд сообщал, что уголовное дело в отношении Коржа прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 40 тысяч рублей. Ряд местных СМИ связывали уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.
В июне представитель Фрунзенского районного суда Владивостока сообщал РИА Новости, что бывший вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков осужден на два года условно по делу о превышении полномочий.
"Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрены апелляционные жалобы стороны защиты и апелляционное представление прокурора... Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 11 октября 2021 года приговор оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
24 апреля, 13:14Суд арестовал крымского чиновника за превышение полномочий