https://ria.ru/20211011/prigovor-1753987406.html

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья - РИА Новости, 11.10.2021

Суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья

Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, осужденному на два года условно по делу о превышении... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:23

2021-10-11T12:23

2021-10-11T12:23

происшествия

приморский краевой суд

евгений вишняков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, осужденному на два года условно по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте суда.В конце июля 2017 года суд арестовал Вишнякова по делу о превышении полномочий. Позже его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.Ранее сообщалось, что речь в деле шла о занижении цены на муниципальный контракт, в один день с Вишняковым был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, Корж заключил досудебное соглашение и находился под подпиской о невыезде. В 2019 году суд сообщал, что уголовное дело в отношении Коржа прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 40 тысяч рублей. Ряд местных СМИ связывали уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.В июне представитель Фрунзенского районного суда Владивостока сообщал РИА Новости, что бывший вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков осужден на два года условно по делу о превышении полномочий."Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрены апелляционные жалобы стороны защиты и апелляционное представление прокурора... Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 11 октября 2021 года приговор оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210625/srok-1738589504.html

https://ria.ru/20210424/arest-1729759437.html

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происшествия, приморский краевой суд, евгений вишняков