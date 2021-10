https://ria.ru/20211011/premiya-1754045987.html

Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2021 года

Канадско-американский экономист Дэвид Кард (David Card) родился в 1956 году в Гуэлфе (провинция Онтарио, Канада).

КАРД ДэвидКанадско-американский экономист Дэвид Кард (David Card) родился в 1956 году в Гуэлфе (провинция Онтарио, Канада).В 1978 году получил степень бакалавра по экономике в Университете Куинс в Кингстоне. В 1983 году получил степень доктора экономических наук в Принстонском университете. В 1982-1983 годах – преподавал на кафедре экономики бизнеса Высшей школы бизнеса Чикагского университета.С 1983 года – доцент, с 1987 по 1997 год – профессор кафедры экономики в Принстонском университете.С 1997 года – профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли. Он также возглавляет Центр экономики труда (CLE), лабораторию эконометрики (EML) и является директором программы трудовых исследований Национального бюро экономических исследований.Дэвид Кард в качестве приглашенного профессора читал лекции по экономике в Колумбийском (1990-1991), Принстонском (2000-2001) и в Гарвардском (2008) университетах.В 1996-1997 годах сотрудничал с Центром перспективных исследований в области поведенческих наук (CASBS) Стэнфордского университета.С 2012 года Кард является научным сотрудником Институт исследований занятости (IAB, Германия). Его исследовательские интересы связаны с экономикой труда: иммиграцией, заработной платой, образованием и неравенством на рынке труда. Он является соавтором книг "Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы" (Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, 1995), "В поисках первоклассной экономики" (Seeking a Premier Economy, 2004), "Бедность, распределение доходов и государственная политика" (Poverty, the Distribution of Income, and Public Policy, 2006), "Заработная плата, качество школы и спрос на занятость" (Wages, School Quality, and Employment Demand, 2011) и др.Кард был соредактором экономических журналов Econometrica(1991-1995) и American Economic Review (2002-2005). В 1988-1992 годах был заместителем редактора Journal of Labor Economics. В настоящее время входит в редакционную коллегию журналов Journalof Population Economics, AEJ: Applied Economic, Quarterly Journalof Economics.За свои научные достижения Дэвид Кард был удостоен многих наград и премий. В 1995 году он получил премию Джона Бейтса Кларка (John Bates Clark Prize) Американской экономической ассоциации, которая присуждается раз в два года экономисту в возрасте до 40 лет, чья работа, как считается, внесла наиболее значительный вклад в эту область. В 2006 году он был удостоен премии IZA (IZA Prize in Labor Economics), присуждаемой Институтом экономики труда за выдающиеся научные достижения. В 2007 году Эконометрическое общество наградило его медалью Фриша (Frisch Medal). В 2015 году он был удостоен приза BBVA Frontiers of Knowledge.11 октября 2021 года Дэвид Кард был удостоен премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля совместно с Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом.В частности, Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда".ИМБЕНС Гвидо ВильгельмусАмериканский экономист голландского происхождения Гвидо Вильгельмус Имбенс (Guido Wilhelmus Imbens) родился 3 сентября 1963 года в Эйндховене (Нидерланды). Изучал экономику и эконометрию в Университете Эразма (Роттердам, Нидерланды).В 1986 году получил степень магистра по экономике и эконометрике в Университете Халла (Великобритания), в 1989 году – магистра по экономике в Университете Брауна (Провиденс, штат Мичиган, США), в 1991 году – степень доктора экономических наук в Университете Брауна.В 1983-1984 годах был научным сотрудником в Университет Эразма (Роттердам).В 1985-1986 годы – научный сотрудник в Университете Халла.С 1986 года по 1989 год – работал ассистентом по научным исследованиям в Университете Брауна.В 1989-1990 годах преподавал в Тилбургском университете (Нидерланды).В 1990-1997 годах – доцент Гарвардского университета (США).С декабря 1996 года по июнь 1997 года – приглашенный доцент в Университет штата Аризона (США).В 1997-2001 годах был профессором экономики в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (США).В мае-июне 2000 года – приглашенный профессор в Институте Европейского университета (Флоренция, Италия).С 2002 года по июнь 2006 года – профессор экономического факультета и факультета экономики сельского хозяйства и ресурсов в Калифорнийском университете в Беркли (штат Калифорния, США).С 2012 года работает в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета. С 2012 года – профессор экономики, с 2014 года – профессор прикладной эконометрики и профессор экономики.Гвидо Имбенс является старший научным сотрудником Стэнфордского института исследований экономической политики.Он занимается эконометрикой и статистикой. Его исследования сосредоточены на разработке методов построения причинно-следственных выводов в обсервационных исследованиях с использованием сопоставления, инструментальных переменных и моделей разрывов регрессии.Автор статей в научных журналах и книг.Имбенс – член Американской академии искусств и наук (2010), почетный доктор Университета Санкт-Галлена (2014).11 октября 2021 года Гвидо Имбенс совместно с канадско-американским экономистом Дэвидом Карда и американцем Джошуа Ангристом удостоен премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. В частности, Ангриста и Имбенса отметили "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".АНГРИСТ ДжошуаАмериканский экономист Джошуа Ангрист (Joshua Angrist) родился в 1960 году в Колумбусе, штат Огайо, США.В 1982 году получил степень бакалавра экономики в Оберлинском колледже, в 1987 году – степень магистра экономики и в 1989 году – степень доктора экономики в Принстонском университете.В 1989-1991 годах был доцентом экономического факультета Гарвардского университета.В 1991-1995 годах работал старшим преподавателем, с 1995 по 1996 год – доцентом экономического факультета Еврейского университета в Иерусалиме.С 1994 по 1995 год был приглашенным доцентом, в 1996-1998 годах – доцентом экономического факультета Массачусетского технологического института.С 1994 годах является научным сотрудником Национального бюро экономических исследований США.В 1998-2008 годах был профессором экономики в Массачусетском технологическом институте.Одновременно в 2006 году работал в Группе по анализу исследований во Всемирном банке.С 2008 года – профессор экономики в Массачусетском технологическом институте.С 2011 года занимает пост содиректора Школы эффективности и снижения неравенства при экономическом факультете Массачусетского технологического института.Исследовательские интересы Ангриста включают экономику образования и школьную реформу; социальные программы и рынок труда; последствия иммиграции, регулирования рынка труда и институтов; эконометрические методы оценки программ и политики.С 2011 по 2012 год был приглашенным профессором Гарвардской лаборатории экономических приложений и политики.С 2002 года – член совета директоров Института Фалка при Еврейском университете в Иерусалиме.Член Американской академии искусств и наук (2006).Почетный доктор швейцарского Университета Санкт-Галлена (2007).Член Международной ассоциации прикладной эконометрики (2019).Ангрист имеет двойное гражданство – США и Израиля.Среди его наград – Премия Джона фон Неймана (2011), Премия Юджина Фамы за выдающийся вклад в докторантуру (2018).11 октября 2021 года Джошуа Ангрист, совместно с Дэвидом Кардом и Гвидо Имбенсом, получил премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ангриста и Имбенса отметили "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

