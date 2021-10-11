https://ria.ru/20211011/ekonomika-1754000282.html

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике - РИА Новости, 11.10.2021

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:03

2021-10-11T13:03

2021-10-11T14:07

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделили канадско-американский экономист Дэвид Кард и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.Карда отметили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангриста и Имбенса — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". Королевская академия наук ежегодно вручает награду по экономике, хотя она не относится к числу тех, которые сам Альфред Нобель оговорил в завещании в 1895 году. Премию в этой области знаний шведский Госбанк учредил в 1968-м.В 2020 году ее получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов".Общий размер финансового вознаграждения в каждой номинации составил 1,145 миллиона долларов (десять миллионов шведских крон).

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