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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211011/prava-1754090190.html
Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин
Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин - РИА Новости, 11.10.2021
Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встревожен невыполнением "Талибаном"* обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и девочек, призывает движение... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T19:13
2021-10-11T19:13
в мире
оон
талибан
афганистан
антониу гутерреш
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встревожен невыполнением "Талибаном"* обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и девочек, призывает движение исполнять обещания."Я особенно встревожен тем, что обещания, данные афганским женщинам и девочкам со стороны талибов, нарушаются. Невыполненные обещания приводят к разбитым мечтам женщин и девочек Афганистана", - сказал Гутерреш журналистам.По его словам, с 2001 года в школы Афганистана всего поступили 3 миллиона девочек, а средняя продолжительность обучения в учебных заведениях увеличилась с шести лет до 10. Как указал генсек, женщины и девочки должны быть в центре внимания - их способность учиться, работать, владеть активами "будет определять прогресс"."Восемьдесят процентов экономики Афганистана является неофициальной, с преобладающей ролью женщин. Без них афганская экономика и общество не восстановятся. Я настоятельно призываю талибов сдержать слово, данное женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211008/afganistan-1753656863.html
https://ria.ru/20210930/protest-1752566448.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, антониу гутерреш
19:13 11.10.2021
 
Генсек ООН призвал талибов соблюдать права женщин

Генсек ООН Гутерреш призвал талибов исполнять обязательства по соблюдению прав женщин

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ООН, 11 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что встревожен невыполнением "Талибаном"* обязательств в вопросе соблюдения прав женщин и девочек, призывает движение исполнять обещания.
"Я особенно встревожен тем, что обещания, данные афганским женщинам и девочкам со стороны талибов, нарушаются. Невыполненные обещания приводят к разбитым мечтам женщин и девочек Афганистана", - сказал Гутерреш журналистам.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:40
В Афганистане женщина организовала подпольную школу
По его словам, с 2001 года в школы Афганистана всего поступили 3 миллиона девочек, а средняя продолжительность обучения в учебных заведениях увеличилась с шести лет до 10. Как указал генсек, женщины и девочки должны быть в центре внимания - их способность учиться, работать, владеть активами "будет определять прогресс".
"Восемьдесят процентов экономики Афганистана является неофициальной, с преобладающей ролью женщин. Без них афганская экономика и общество не восстановятся. Я настоятельно призываю талибов сдержать слово, данное женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 20:03
Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанАнтониу Гутерреш
 
 
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