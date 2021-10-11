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В Китае обвинили США в попытке подавить "Северный поток — 2"
В Китае обвинили США в попытке подавить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 11.10.2021
В Китае обвинили США в попытке подавить "Северный поток — 2"
"Северный поток-2" должен помочь урегулировать энергетический кризис в Европе, но США ради своих геополитических интересов вмешиваются и подавляют подобные... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:09
2021-10-11T11:09
2021-10-11T11:09
экономика
сша
мид кнр
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. "Северный поток-2" должен помочь урегулировать энергетический кризис в Европе, но США ради своих геополитических интересов вмешиваются и подавляют подобные проекты, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Проект "Северный поток-2" воплощает взаимодополняемость России и Европы в области энергоресурсов, он поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты", - заявил дипломат.Он отметил, что США наносят ущерб законным правам и интересам, а также сотрудничеству России и Европы.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.
сша
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-10-11T11:09
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экономика, сша, мид кнр, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, чжао лицзянь, видео
В Китае обвинили США в попытке подавить "Северный поток — 2"
Представитель МИД КНР Лицзянь: США ради своих интересов подавляют "Северный поток — 2"