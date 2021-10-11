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Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 11.10.2021

Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T00:42

2021-10-11T00:42

2021-10-11T01:09

захват власти в афганистане талибами

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ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов правительства талибов.При этом афганская делегация отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами". Она приветствовала оказание гуманитарной помощи и отметила, что будет сотрудничать с благотворительными организациями для прозрачной доставки гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает, и будет способствовать передвижению иностранных граждан.Кроме того, делегации США и нового правительства Афганистана договорились предпринимать усилия для улучшения дипломатических отношений и решили, что такие встречи, если потребуется, будут проводиться и в будущем.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/zoloto-1753903364.html

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