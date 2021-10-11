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Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 11.10.2021
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T00:42
2021-10-11T00:42
2021-10-11T01:09
захват власти в афганистане талибами
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ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов правительства талибов.При этом афганская делегация отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами". Она приветствовала оказание гуманитарной помощи и отметила, что будет сотрудничать с благотворительными организациями для прозрачной доставки гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает, и будет способствовать передвижению иностранных граждан.Кроме того, делегации США и нового правительства Афганистана договорились предпринимать усилия для улучшения дипломатических отношений и решили, что такие встречи, если потребуется, будут проводиться и в будущем.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, россия
00:42 11.10.2021 (обновлено: 01:09 11.10.2021)
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Талибы и США договорились о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
ДОХА, 11 окт - РИА Новости.
Представители сформированного движением "Талибан
"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре
о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.
Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов правительства талибов.
"Двухдневный диалог между делегациями США
и Исламского Эмирата Афганистан
прошел успешно. Во время встречи были подробно обсуждены политические вопросы, и Исламский Эмират считает полное выполнение Дохийского соглашения лучшим способом решения проблем. Представители США заявили, что окажут гуманитарную помощь афганцам, предоставят помещения для доставки помощи другим гуманитарным организациям", - говорится в заявлении.
При этом афганская делегация отметила, что "гуманитарная помощь не должна увязываться с политическими вопросами". Она приветствовала оказание гуманитарной помощи и отметила, что будет сотрудничать с благотворительными организациями для прозрачной доставки гуманитарной помощи тем, кто ее заслуживает, и будет способствовать передвижению иностранных граждан.
Кроме того, делегации США и нового правительства Афганистана договорились предпринимать усилия для улучшения дипломатических отношений и решили, что такие встречи, если потребуется, будут проводиться и в будущем.
*Террористическая организация, запрещенная в России.