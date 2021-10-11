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https://ria.ru/20211011/polyakov-1754044840.html
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания - РИА Новости, 11.10.2021
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания
Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:55
2021-10-11T15:55
в мире
украина
киев
верховная рада украины
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а был пересажен из другого автомобиля, сообщил адвокат водителя такси.Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца."Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли на другой машине и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - цитирует адвоката, имя которого не уточняется, сайт "ТСН".Адвокат заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов таксист провел в отделении почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания таксиста, в которых он говорил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. В это время машину и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".Издание сообщило, что таксист в 2017 году был судим по статье о торговле людьми.
https://ria.ru/20211009/polyakov-1753821900.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
15:55 11.10.2021
 
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания

Таксист, который вез депутата Рады Полякова перед его смертью, изменил показания

© AP Photo / Sergei ChuzavkovАвтомобиль службы Yandex-такси в Киеве
Автомобиль службы Yandex-такси в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а был пересажен из другого автомобиля, сообщил адвокат водителя такси.
Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 17:21
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли на другой машине и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - цитирует адвоката, имя которого не уточняется, сайт "ТСН".
Адвокат заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов таксист провел в отделении почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 10:03
Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова
В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания таксиста, в которых он говорил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. В это время машину и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".
Издание сообщило, что таксист в 2017 году был судим по статье о торговле людьми.
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныСмерть депутата Верховной Рады ПоляковаАнтон Поляков (депутат Рады)
 
 
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