https://ria.ru/20211011/polyakov-1754044840.html

Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания

Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания - РИА Новости, 11.10.2021

Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания

Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:55

2021-10-11T15:55

2021-10-11T15:55

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смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а был пересажен из другого автомобиля, сообщил адвокат водителя такси.Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца."Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли на другой машине и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - цитирует адвоката, имя которого не уточняется, сайт "ТСН".Адвокат заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов таксист провел в отделении почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания таксиста, в которых он говорил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. В это время машину и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".Издание сообщило, что таксист в 2017 году был судим по статье о торговле людьми.

https://ria.ru/20211009/polyakov-1753821900.html

https://ria.ru/20211008/polyakov-1753622031.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)