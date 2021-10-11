https://ria.ru/20211011/polyakov-1754044840.html
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания - РИА Новости, 11.10.2021
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания
Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:55
2021-10-11T15:55
2021-10-11T15:55
в мире
украина
киев
верховная рада украины
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Таксист, который вез депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а был пересажен из другого автомобиля, сообщил адвокат водителя такси.Полиция Киева 8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца."Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли на другой машине и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - цитирует адвоката, имя которого не уточняется, сайт "ТСН".Адвокат заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов таксист провел в отделении почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания таксиста, в которых он говорил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. В это время машину и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".Издание сообщило, что таксист в 2017 году был судим по статье о торговле людьми.
https://ria.ru/20211009/polyakov-1753821900.html
https://ria.ru/20211008/polyakov-1753622031.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
Таксист, который вез умершего депутата Рады Полякова, изменил показания
Таксист, который вез депутата Рады Полякова перед его смертью, изменил показания
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости.
Таксист, который вез депутата Верховной рады
Украины Антона Полякова, изменил показания и заявил, что мужчина сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а был пересажен из другого автомобиля, сообщил адвокат водителя такси.
Полиция Киева
8 сентября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины
сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли на другой машине и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", - цитирует адвоката, имя которого не уточняется, сайт "ТСН".
Адвокат заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов таксист провел в отделении почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же, от адвоката скрывали, где допрашивают таксиста и когда его освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.
В то же время адвокат подтверждает предыдущие показания таксиста, в которых он говорил, что в машину Поляков сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги шеи. В это время машину и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".
Издание сообщило, что таксист в 2017 году был судим по статье о торговле людьми.