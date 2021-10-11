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Немцы потребовали выставить Польшу из Евросоюза
Немцы раскритиковали Польшу и призвали исключить ее из Евросоюза - РИА Новости, 11.10.2021
Немцы потребовали выставить Польшу из Евросоюза
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T06:37
2021-10-11T06:37
в мире
венгрия
европа
польша
мид франции‎
евросоюз
дидье рейндерс
жан ассельборн
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права.В четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Cоюза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС", - заявил HarryManback."Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти", - указал другой комментатор."Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят", - отметил TEW."Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии", - заметил Krude."Самое главное - прекратите выплаты!" – призвал Hans7890."ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе. – прим. ред.) и немедленно начать соответствующий процесс", - подчеркнул еще один читатель."Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС - это не банкомат и не улица с односторонним движением", - добавил Mark55733.Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
https://ria.ru/20211008/polsha-1753619603.html
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в мире, венгрия, европа, польша, мид франции‎, евросоюз, дидье рейндерс, жан ассельборн
06:37 11.10.2021
 
Немцы раскритиковали Польшу и призвали исключить ее из Евросоюза

Читатели Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о законах ЕС

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpaСвязанные флаги Евросоюза и Польши
Связанные флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права.
В четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Cоюза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
8 октября, 09:49
В Польше заявили, что не намерены выходить из Евросоюза
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС", - заявил HarryManback.
"Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти", - указал другой комментатор.
"Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят", - отметил TEW.
"Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии", - заметил Krude.
"Самое главное - прекратите выплаты!" – призвал Hans7890.
"ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе. – прим. ред.) и немедленно начать соответствующий процесс", - подчеркнул еще один читатель.
"Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС - это не банкомат и не улица с односторонним движением", - добавил Mark55733.
Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 10:53
"Россия радуется": поляки пришли в ярость после заявлений ЕС о Варшаве
 
В миреВенгрияЕвропаПольшаМИД Франции‎ЕвросоюзДидье РейндерсЖан Ассельборн
 
 
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