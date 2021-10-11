https://ria.ru/20211011/polsha-1753941527.html

Немцы потребовали выставить Польшу из Евросоюза

Немцы раскритиковали Польшу и призвали исключить ее из Евросоюза - РИА Новости, 11.10.2021

Немцы потребовали выставить Польшу из Евросоюза

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T06:37

2021-10-11T06:37

2021-10-11T06:37

в мире

венгрия

европа

польша

мид франции‎

евросоюз

дидье рейндерс

жан ассельборн

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права.В четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Cоюза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. После этого госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС", - заявил HarryManback."Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти", - указал другой комментатор."Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят", - отметил TEW."Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии", - заметил Krude."Самое главное - прекратите выплаты!" – призвал Hans7890."ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе. – прим. ред.) и немедленно начать соответствующий процесс", - подчеркнул еще один читатель."Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС - это не банкомат и не улица с односторонним движением", - добавил Mark55733.Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.

https://ria.ru/20211008/polsha-1753619603.html

https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венгрия, европа, польша, мид франции‎, евросоюз, дидье рейндерс, жан ассельборн