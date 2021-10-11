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Семипалатинский полигон

Семипалатинский полигон - РИА Новости, 11.10.2021

Семипалатинский полигон

Семипалатинский полигон (СССР, ныне Республика Казахстан) – это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T04:01

2021-10-11T04:01

2021-10-11T04:01

справки

игорь курчатов

россия

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Семипалатинский полигон (СССР, ныне Республика Казахстан) – это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению испытаний ядерных зарядов, в том числе и в военных целях. Полигон представлял собой сложную разветвленную структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, развернутой научно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений на различных площадках. Он находился в 130 километрах северо-западнее Семипалатинска (ныне Семей, Казахстан), на левом берегу Иртыша и располагался на территориях бывшей Семипалатинской (54%, в 1997 году область вошла в состав Восточно-Казахстанской), Павлодарской (39%) и Карагандинской (7%) областей Казахстана. Полигон занимал площадь более 18,5 тысячи квадратных километров. Необходимость сооружения полигона появилось после окончания Второй мировой войны (1939-1945), когда Советский Союз был вынужден начать создавать свой ядерный щит, чтобы предотвратить возможность применения атомного оружия, которым обладали Соединенные Штаты Америки. Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения характеристик заряда, проверки правильности экспериментов и расчетов, но и для подтверждения годности боезапаса. Для первой советской ядерной бомбы РДС-1 испытания имели особое значение, так как только они могли дать окончательный ответ на вопрос о работоспособности первого отечественного образца нового оружия. Решение о создании специального полигона было принято постановлением Совета Министров СССР от 14 ноября 1946 года. Он был назван "Горная станция Первого главного управления" или объект № 905. Постановлением Совета Министров от 21 апреля 1947 года было поручено в месячный срок определить место для строительства объекта № 905, в двадцатидневный срок разработать программу испытания, перечень сооружений и образцов вооружения, подлежащих испытаниям. После этого комиссия советских специалистов обследовала ряд площадок. Наиболее пригодным для размещения ядерного полигона был признан участок пустынной степи в Казахстане в районе города Семипалатинска. В радиусе до ста километров отсутствовали населенные пункты и какие-либо народно-хозяйственные объекты. Выбранная для размещения полигона территория отличалась крайне низкой плотностью населения (согласно специальному постановлению Совета Министров СССР при создании полигона было переселено всего 138 человек из села Малдары). Первоначально строительство полигона и работы по его оборудованию намечалось выполнить силами Первого главного управления при Совете Министров СССР, которое отвечало за становление атомной промышленности, но постановлением Совета Министров от 21 августа 1947 года его строительство передали военному ведомству. Объект получил наименование "Учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР (войсковая часть 52605)". Данным постановлением Совет Министров Казахской ССР обязали передать Министерству вооруженных сил СССР участок земли площадью 15155 квадратных километров в форме правильного круга с радиусом 60 километров, с усечением от него участка в районе сел Майское, Семиярск, Грачевский. Проектные работы по созданию полигона выполнялись в специальном Проектном институте Первого главного управления по техническим заданиям Института химической физики Академии наук СССР, которому правительство поручило проведение комплекса научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию методик и аппаратуры для изучения быстропротекающих процессов, имеющих место при ядерном взрыве, а также его поражающих факторов. Возводился полигон инженерными войсками Вооруженных сил СССР. В конце сентября 1947 года на площадку были направлены первые подразделения военных строителей. Всего в работах принимали участие 15 тысяч военнослужащих. Все материалы доставлялись на строительные площадки автомобильным транспортом по грунтовым дорогам за 100-200 километров. Движение было круглосуточным и зимой, и летом. Воинские части, которые должны были дислоцироваться на полигоне, формировались в Звенигороде Московской области. Их первые подразделения начали передислокацию в район поселка Молдары Майского района Павлодарской области 1 июня 1948 года.Работы по подготовке к испытаниям на полигоне были закончены в июле 1949 года. К этому времени он включал в себя три основных элемента: административно-жилую зону (площадка М, позже город Курчатов) с лабораторно-экспериментальной базой; опытное поле (площадка П) и базовый аэродром в пригороде Семипалатинска Жана-Семей (площадка А). Центральной частью полигона было опытное поле, на котором и должно было происходить первое ядерное испытание в СССР. Оно располагалось в 66 километрах от административно-жилой зоны полигона и представляло собой плато в форме почти правильного круга радиусом 10 километров, окруженного невысокими, от 20 до 40 метров, холмами. На опытном поле был создан крупномасштабный комплекс инженерно-строительных сооружений, предназначенных для проведения испытаний и регистрации параметров ядерного взрыва в условиях натурного эксперимента. В центре поля находилась металлическая решетчатая башня, на которой устанавливалось испытуемое изделие. На расстоянии десяти километров от центра опытного поля был сооружен командный пункт. Он представлял собой бетонный каземат, состоящий из двух комнат с застекленной амбразурой, которая была перед испытанием защищена земельным валом. В одной из комнат находились автомат управления подрывом снаряда; автомат управления измерительным комплексом испытательного поля; аппаратура контроля.На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Оптическая и осциллографическая аппаратура управлялась по кабелям с программного автомата. Все опытное поле было поделено на 14 испытательных секторов, в которых для изучения воздействия ядерного взрыва размещалась боевая техника, вооружение и различные инженерные сооружения. На опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов. В один из секторов поместили животных: лошадей, овец и др. Также в качестве биоиндикаторов выступали морские свинки и белые мыши. Большая группа животных размещалась в боевой технике и инженерных сооружениях: в танках, траншеях, на артиллерийских позициях, в дотах, а также в двух- и трехэтажных жилых домах, построенных по северо-восточному направлению. По северо-восточному и юго-восточному радиусам были возведены приборные башни, в которых устанавливалась измерительная и автоматическая скоростная оптическая аппаратура. Часть датчиков выставляли открыто, остальные – в боевой технике.Все это было сделано для того, чтобы первый эксперимент позволил определить не только мощность изделия, основные физические параметры взрыва, но и устойчивость к его воздействию практически всех видов вооружения и военной техники, фортификационных и инженерных сооружений. В последующие годы территория полигона расширялась. В начале 1960-х годов в горном массиве Дегелен для проведения подземных испытаний в штольнях была создана и включена в состав полигона Горная сейсмическая станция Академии наук СССР. Несколько позже были освоены равнинные площадки в урочище Балапанжарень и площадка семь в урочище Сары-Узень, на которых производились подземные взрывы в скважинах.Для испытаний ядерных ракетных двигателей и ядерных энергодвигательных установок и их отдельных узлов на полигоне в 1961 году ввели в эксплуатацию импульсный графитовый реактор на тепловых нейтронах. Для проведения других испытаний в 1962-1970 годах был создан реакторный комплекс "Байкал-1". 12 мая 1970 года полигон получил наименование 2-го Государственного центрального научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР. 2 июля 1974 года полигон № 2 был награжден орденом Ленина. 28 марта 1990 года его переименовали во 2-й Государственный центральный испытательный полигон.Первое испытание ядерного устройства – плутониевой бомбы на Семипалатинском полигоне было проведено 29 августа 1949 года. Научное руководство испытанием, непосредственно, осуществлял Игорь Курчатов. В октябре 1951 года на полигоне испытали урановую бомбу, 12 августа 1953 года – первый водородный боезаряд, 22 ноября 1955 года – термоядерную бомбу. 11 октября 1961 года на полигоне провели первый в СССР подземный ядерный взрыв. Всего за период с 1949 года по 1989 год на полигоне было произведено 456 (по другим источникам 470) ядерных испытаний (616 ядерных устройств). Наибольшее количество испытаний пришлось на начало 1960-х годов, когда осуществлялся переход от испытаний в атмосфере к подземным испытаниям.На Опытном поле с 1949 года по 1962 год провели 116 атмосферных испытаний с целью изучения поражающих факторов ядерного взрыва. Из них 30 наземных и 86 воздушных. Начиная с 1961 года, на полигоне провели 340 подземных ядерных испытаний, из них почти 90% в военных целях. Во время них осуществлялись крупномасштабные испытания подземных сооружений различных конструктивных решений, их технологического оборудования. На полигоне также проводились подземные ядерные взрывы в мирных целях. Разрабатывались технологии использования их с целью создания искусственных водоемов, каналов, сейсмического зондирования земной коры при поиске полезных ископаемых, создания подземных резервуаров, тушения факелов горящих газов и фонтанов нефти и др.Помимо ядерных на полигоне произведено 175 взрывов с применением химических взрывчатых веществ. Последнее испытание на нем проведено 19 октября 1989 года. После провозглашения Казахстана независимым государством президент страны Нурсултан Назарбаев 29 августа 1991 года подписал указ о закрытии полигона. 15 мая 1992 года на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона и соответствующих научных организаций и объектов, расположенных на территории Казахстана, указом президента страны был создан Национальный ядерный центр Республики Казахстан.В декабре 1993 года вышла директива министра обороны РФ о расформировании воинских частей, осуществлявших эксплуатацию Семипалатинского полигона.Военные, спешно оставившие территорию бывшего полигона, не могли в одночасье уничтожить оружие и инфраструктуру полигона, созданные в течение 40 лет. На его территории оставалось несколько сотен штолен, предназначенных для подземных взрывов атомного оружия, множество химического оборудования и продукты, оставшиеся после испытаний. Все это требовалось уничтожить, чтобы никто не смог воспользоваться этим сомнительным наследством в своих целях. Однако в одиночку Казахстан с такой работой вряд ли бы справился. Поэтому к работам по ликвидации ядерного арсенала и инфраструктуры были привлечены специалисты США и России. Во время них российским испытателям даже пришлось выступать в роли ликвидаторов. В 1995 году на испытательной площадке "Дегелен" сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (ВНИИТФ) провели уникальные работы по ликвидации ядерного взрывного устройства, установленного для физического эксперимента в штольне 108-К полигона еще до его закрытия. Устройство пролежало четыре года в заброшенной штольне в массиве горной породы, поэтому было неизвестно, в каком состоянии оно находится. Чтобы выяснить это, сотрудники института сделали обходной штрек и вскрыли концевой бокс, где находилось "изделие". Выяснив, что ядерное устройство в штольне 108-К разбирать нельзя, было принято решение ликвидировать его на месте, хотя опыта уничтожения ядерного устройства накладным зарядом взрывного вещества не было ни у кого в мире. После проведения подготовительных работ 31 мая 1995 года последнее ядерное устройство в штольне 108-К было уничтожено с использованием специального накладного заряда химического взрывчатого вещества без ядерного энерговыделения. Факт уничтожения устройства был зарегистрирован методами дистанционного контроля. Эта работа была высоко оценена и на государственном уровне – пятнадцати ее участникам была присуждена премия правительства РФ в области науки и техники. Уничтожение инфраструктуры полигона завершилось 29 июля 2000 года. За эти годы была закрыта 181 штольня и ликвидировано 13 скважин. Параллельно велись работы по утилизации ядерных отходов и другой чувствительной информации.Кроме того, казахстанские специалисты провели целый комплекс работ по усилению мер безопасности и установке физических барьеров для ограничения доступа к испытательным площадкам, законсервированным штольням и скважинам. На сегодняшний день на полигоне создана современная трехуровневая система безопасности, а объекты, представляющие опасность, охраняются силами Национальной гвардии Казахстана.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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