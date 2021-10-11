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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211011/pletneva-1754032964.html
Муж Анны Плетневой попал в реанимацию
Муж Анны Плетневой попал в реанимацию - РИА Новости, 11.10.2021
Муж Анны Плетневой попал в реанимацию
РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:13
2021-10-11T16:07
шоубиз
дтп
знаменитости
анна плетнева (певица)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Муж Аны Плетневой Кирилл Сыров попал в реанимацию после аварии на мотоцикле, сообщила пресс-служба певицы. Артистка узнала об этом перед сольным концертом Instinct.Солистка группы "Винтаж" в Instagram извинилась перед поклонниками, что не смогла выйти к ним после концерта, а также поблагодарила их за поддержку.
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дтп, знаменитости, анна плетнева (певица)
15:13 11.10.2021 (обновлено: 16:07 11.10.2021)
 
Муж Анны Плетневой попал в реанимацию

Муж Анны Плетневой попал в реанимацию после аварии на мотоцикле

© Фото предоставлено пресс-службой Анны ПлетневойПевица Анна Плетнёва
Певица Анна Плетнёва
© Фото предоставлено пресс-службой Анны Плетневой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Муж Аны Плетневой Кирилл Сыров попал в реанимацию после аварии на мотоцикле, сообщила пресс-служба певицы. Артистка узнала об этом перед сольным концертом Instinct.

"За пол часа до начала я узнала о случившемся. Собрала всю волю в кулак и приняла решение все же выйти на сцену. Тем более, что у меня есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". Отработав концерт при полном солд-ауте я сразу же уехала к мужу. Сейчас он в реанимации. Все под контролем", – рассказала Анна.

Солистка группы "Винтаж" в Instagram извинилась перед поклонниками, что не смогла выйти к ним после концерта, а также поблагодарила их за поддержку.
Певица Анна Плетнёва - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 00:01Шоубиз
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