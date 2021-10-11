Муж Анны Плетневой попал в реанимацию

"За пол часа до начала я узнала о случившемся. Собрала всю волю в кулак и приняла решение все же выйти на сцену. Тем более, что у меня есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы "Винтаж". Отработав концерт при полном солд-ауте я сразу же уехала к мужу. Сейчас он в реанимации. Все под контролем", – рассказала Анна.