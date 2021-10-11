Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение
Экс-главе "Открытой России"* Пивоварову предъявили окончательное обвинение
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Обвинение Пивоварову было предъявлено сегодня - на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - рассказал собеседник агентства.
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В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.