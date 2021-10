https://ria.ru/20211011/pivovarov-1754063654.html

Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение

Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение - РИА Новости, 11.10.2021

Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение

Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:09

2021-10-11T17:09

2021-10-11T17:09

происшествия

сша

краснодар

михаил ходорковский

генеральная прокуратура рф

госдума рф

юкос

сергей бадамшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735260735_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_700ccbea619233bb7e26a2504c88f60a.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин."Обвинение Пивоварову было предъявлено сегодня - на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - рассказал собеседник агентства.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести.По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210804/pivovarov-1744383770.html

https://ria.ru/20210719/shtraf-1741864192.html

сша

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, краснодар, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, юкос, сергей бадамшин, андрей пивоваров, россия