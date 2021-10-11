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Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение
Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение - РИА Новости, 11.10.2021
Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение
Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:09
2021-10-11T17:09
происшествия
сша
краснодар
михаил ходорковский
генеральная прокуратура рф
госдума рф
юкос
сергей бадамшин
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин."Обвинение Пивоварову было предъявлено сегодня - на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - рассказал собеседник агентства.В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести.По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210804/pivovarov-1744383770.html
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происшествия, сша, краснодар, михаил ходорковский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, юкос, сергей бадамшин, андрей пивоваров, россия
17:09 11.10.2021
 
Экс-главе "Открытой России"* предъявили окончательное обвинение

Экс-главе "Открытой России"* Пивоварову предъявили окончательное обвинение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экс-руководителю "Открытой России"* Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Обвинение Пивоварову было предъявлено сегодня - на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - рассказал собеседник агентства.
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:55
Суд отклонил жалобу Пивоварова на продление ареста
В начале июня Пивоварова задержали в Петербурге, после чего доставили в Краснодар, где поместили в СИЗО по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, поэтому объявление его в розыск было незаконно, а кроме того, деяние, которое ему пытаются вменить, было частично декриминализировано – из разряда тяжких переведено в категорию средней тяжести.
По данным краевого суда, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье).
В середине июля Центризбирком зарегистрировал Пивоварова кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия"*, Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России"**, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"*, Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:28
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова оштрафовали на 50 тысяч рублей
 
ПроисшествияСШАКраснодарМихаил ХодорковскийГенеральная прокуратура РФГосдума РФЮКОССергей БадамшинАндрей ПивоваровРоссия
 
 
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