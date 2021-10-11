https://ria.ru/20211011/pivo-1754085395.html
Российские пивовары оценили вероятность резкого подорожания пива
Российские пивовары оценили вероятность резкого подорожания пива - РИА Новости, 11.10.2021
Российские пивовары оценили вероятность резкого подорожания пива
Компании, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken), не... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:45
2021-10-11T18:45
2021-10-11T18:49
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Компании, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken), не испытывают недостатка сырья для производства пива и считают преждевременным говорить о резком росте цен из-за некоторого дефицита солода на рынке, сообщил РИА Новости исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов."Жаркое лето в европейской части России действительно привело к низкому урожаю ячменя и некоторому дефициту солода на рынке. При этом члены АПП не считают ситуацию критической и недостатка в сырье не испытывают. Говорить о резком росте цен из-за дефицита ячменя и солода, как минимум, преждевременно. Это мы можем заявить и как крупнейшие российские пивовары, и как самые большие в стране производители солода", - сказал Мамонтов."Повышение экспортных пошлин и введение квот на вывоз ячменя и солода из России может негативно сказаться на ценовой конъюнктуре, а соответственно, и на конкуренции", - добавил он.При этом исполнительный директор АПП указал, что действующие в России законодательные ограничения на содержание солода (не менее 80%) в пиве в текущих условиях роста цен играют роль дополнительного стимула ценового скачка на пивоваренное сырье.Собеседник агентства подчеркнул, что подобных ограничений нет в подавляющем большинстве стран мира, что делает их более гибкими, защищенными от рыночной конъюнктуры и позволяет предлагать потребителям более широкую линейку продукции в соответствии с их вкусами, обеспечивая при этом высокие стандарты качества.Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз из России ячменя и пивоваренного солода, а также одновременно повысить экспортные пошлины на эти категории продукции.В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, союз указывал, что российские пивовары столкнулись с "беспрецедентным" ростом цен на пивоваренный солод, который может привести к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году. СРП также отмечал, что российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.
https://ria.ru/20211011/yachmen-1754082214.html
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экономика, михаил мишустин, россия
18:45 11.10.2021 (обновлено: 18:49 11.10.2021)
Российские пивовары оценили вероятность резкого подорожания пива
Крупнейшие российские пивовары считают преждевременным говорить о резком росте цен на пиво
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Компании, входящие в Ассоциацию производителей пива (АПП, объединяет крупнейшие российские пивоваренные компании - AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken), не испытывают недостатка сырья для производства пива и считают преждевременным говорить о резком росте цен из-за некоторого дефицита солода на рынке, сообщил РИА Новости исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.
"Жаркое лето в европейской части России действительно привело к низкому урожаю ячменя и некоторому дефициту солода на рынке. При этом члены АПП не считают ситуацию критической и недостатка в сырье не испытывают. Говорить о резком росте цен из-за дефицита ячменя и солода, как минимум, преждевременно. Это мы можем заявить и как крупнейшие российские пивовары, и как самые большие в стране производители солода", - сказал Мамонтов.
"Повышение экспортных пошлин и введение квот на вывоз ячменя и солода из России может негативно сказаться на ценовой конъюнктуре, а соответственно, и на конкуренции", - добавил он.
При этом исполнительный директор АПП указал, что действующие в России законодательные ограничения на содержание солода (не менее 80%) в пиве в текущих условиях роста цен играют роль дополнительного стимула ценового скачка на пивоваренное сырье.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобных ограничений нет в подавляющем большинстве стран мира, что делает их более гибкими, защищенными от рыночной конъюнктуры и позволяет предлагать потребителям более широкую линейку продукции в соответствии с их вкусами, обеспечивая при этом высокие стандарты качества.
Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), ранее обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
с просьбой ввести квоты на вывоз из России ячменя и пивоваренного солода, а также одновременно повысить экспортные пошлины на эти категории продукции.
В письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, союз указывал, что российские пивовары столкнулись с "беспрецедентным" ростом цен на пивоваренный солод, который может привести к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году. СРП также отмечал, что российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен.