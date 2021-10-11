https://ria.ru/20211011/pitanie-1754067032.html
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах - РИА Новости, 11.10.2021
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:28
2021-10-11T17:28
2021-10-11T17:28
общество
питание
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.Согласно протоколу, Минобрнауки и Минпросвещения предстоит внести изменения, благодаря которым школы дополнят свои сайты информацией об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. Роспотребнадзор актуализирует требования к школьному меню и продукции, которую продают в школьных буфетах.
https://radiosputnik.ria.ru/20191125/1561557843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, питание, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах
Голикова поручила разработать меню для нуждающихся в лечебном питании школьников