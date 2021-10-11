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Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах - РИА Новости, 11.10.2021
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:28
2021-10-11T17:28
общество
питание
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.Согласно протоколу, Минобрнауки и Минпросвещения предстоит внести изменения, благодаря которым школы дополнят свои сайты информацией об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. Роспотребнадзор актуализирует требования к школьному меню и продукции, которую продают в школьных буфетах.
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общество, питание, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
17:28 11.10.2021
 
Голикова поручила проработать вопрос о лечебном питании в школах

Голикова поручила разработать меню для нуждающихся в лечебном питании школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Роспотребнадзору и Минпросвещения составить примерное меню для школьников, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко), Роспотребнадзору (А.Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С.С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в Совет. Срок – до 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.
Согласно протоколу, Минобрнауки и Минпросвещения предстоит внести изменения, благодаря которым школы дополнят свои сайты информацией об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. Роспотребнадзор актуализирует требования к школьному меню и продукции, которую продают в школьных буфетах.
Сэндвич с докторской колбасой - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 13:32Авторы
Чем кормить детей: меню успешного ученикаНародная мудрость гласит: как потопаешь, так и полопаешь. Но в случае со школьниками она выглядит ровно наоборот: как полопаешь, так и потопаешь. И в прямом, и в переносном смысле.
 
ОбществоПитаниеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия
 
 
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