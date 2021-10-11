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Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось - РИА Новости, 11.10.2021
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось
Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:44
2021-10-11T13:44
происшествия
пермский край
пермь
здоровье - общество
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Собеседник агентства уточнил, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших при ЧП: двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.В конце прошлой недели представитель краевого минздрава характеризовал состояние стрелявшего как тяжелое. Также в ведомстве сообщили, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211008/tragedii-1753719250.html
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происшествия, пермский край, пермь, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете
13:44 11.10.2021
 
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось

Состояние студента, причастного к стрельбе в Перми, улучшилось до средней степени тяжести

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
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8 октября, 17:00
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Собеседник агентства уточнил, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших при ЧП: двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.
В конце прошлой недели представитель краевого минздрава характеризовал состояние стрелявшего как тяжелое. Также в ведомстве сообщили, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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