https://ria.ru/20211011/perm-1754010613.html
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось - РИА Новости, 11.10.2021
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось
Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:44
2021-10-11T13:44
2021-10-11T13:44
происшествия
пермский край
пермь
здоровье - общество
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Собеседник агентства уточнил, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших при ЧП: двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.В конце прошлой недели представитель краевого минздрава характеризовал состояние стрелявшего как тяжелое. Также в ведомстве сообщили, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211008/tragedii-1753719250.html
https://ria.ru/20211007/perm-1753482034.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, пермский край, пермь, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете
Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось
Состояние студента, причастного к стрельбе в Перми, улучшилось до средней степени тяжести
ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости.
Состояние студента, причастного к стрельбе
в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших при ЧП: двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.
В конце прошлой недели представитель краевого минздрава характеризовал состояние стрелявшего как тяжелое. Также в ведомстве сообщили, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.