https://ria.ru/20211011/perm-1754010613.html

Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось

Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось - РИА Новости, 11.10.2021

Состояние студента, причастного к стрельбе в вузе Перми, улучшилось

Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:44

2021-10-11T13:44

2021-10-11T13:44

происшествия

пермский край

пермь

здоровье - общество

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751119218_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_127948db4c1f384603a60825ca008aa3.jpg

ПЕРМЬ, 11 окт - РИА Новости. Состояние студента, причастного к стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете, улучшилось и оценивается как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.Собеседник агентства уточнил, что в московских больницах остаются шестеро пострадавших при ЧП: двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.В конце прошлой недели представитель краевого минздрава характеризовал состояние стрелявшего как тяжелое. Также в ведомстве сообщили, что из пермских больниц выписаны все пострадавшие при стрельбе в вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211008/tragedii-1753719250.html

https://ria.ru/20211007/perm-1753482034.html

пермский край

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете