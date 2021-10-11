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В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны - РИА Новости, 11.10.2021
В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:30
2021-10-11T12:30
в мире
украина
киев
москва
совет федерации рф
дмитрий медведев
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее в понедельник в своей статье заявил, что в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства".По ее словам, вопрос вменяемости политической власти на Украине и ее политических лидеров "больше попадают под медицинские характеристики" и требует, прежде всего, экспертизы гражданского общества.
https://ria.ru/20211011/rukovodstvo-1753936710.html
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в мире, украина, киев, москва, совет федерации рф, дмитрий медведев, ольга ковитиди, россия
12:30 11.10.2021
 
В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны

Сенатор Ковитиди: отсутствие своей воли у Киева делает переговоры с ним бессмысленными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее в понедельник в своей статье заявил, что в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
02:04
Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
"Россия всегда открыта для политического диалога, однако двусторонние отношения подразумевают обязательное наличие второй стороны. Украинская власть, действия которой привели к утрате государственного суверенитета, стала политическим и экономическим вассалом коллективного Запада и лишилась политической воли, что ставит под сомнение эффективность любого переговорного процесса с данными участниками", - заявила Ковитиди.
По ее словам, вопрос вменяемости политической власти на Украине и ее политических лидеров "больше попадают под медицинские характеристики" и требует, прежде всего, экспертизы гражданского общества.
Радикалы и сотрудники правоохранительных органов у памятника участникам январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке Киева. 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В миреУкраинаКиевМоскваСовет Федерации РФДмитрий МедведевОльга КовитидиРоссия
 
 
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