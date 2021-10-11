В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны
Сенатор Ковитиди: отсутствие своей воли у Киева делает переговоры с ним бессмысленными
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее в понедельник в своей статье заявил, что в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства".
"Россия всегда открыта для политического диалога, однако двусторонние отношения подразумевают обязательное наличие второй стороны. Украинская власть, действия которой привели к утрате государственного суверенитета, стала политическим и экономическим вассалом коллективного Запада и лишилась политической воли, что ставит под сомнение эффективность любого переговорного процесса с данными участниками", - заявила Ковитиди.
По ее словам, вопрос вменяемости политической власти на Украине и ее политических лидеров "больше попадают под медицинские характеристики" и требует, прежде всего, экспертизы гражданского общества.