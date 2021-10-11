https://ria.ru/20211011/peregovory-1753989406.html

В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны

В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны - РИА Новости, 11.10.2021

В Совфеде рассказали, почему переговоры с Киевом бессмысленны

Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:30

2021-10-11T12:30

2021-10-11T12:30

в мире

украина

киев

москва

совет федерации рф

дмитрий медведев

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Отсутствие собственной воли у Киева, ставшего вассалом коллективного Запада, делают бессмысленными переговоры с нынешней украинской властью, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее в понедельник в своей статье заявил, что в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства".По ее словам, вопрос вменяемости политической власти на Украине и ее политических лидеров "больше попадают под медицинские характеристики" и требует, прежде всего, экспертизы гражданского общества.

https://ria.ru/20211011/rukovodstvo-1753936710.html

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

украина

киев

москва

россия

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в мире, украина, киев, москва, совет федерации рф, дмитрий медведев, ольга ковитиди, россия