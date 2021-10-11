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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211011/peregovory-1753937709.html
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"* - РИА Новости, 11.10.2021
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:47
2021-10-11T03:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
доха
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", - говорится в письменном заявлении Прайса по итогам переговоров.Прошедшие 9-10 октября двухдневные дискуссии с участием делегаций США и "Талибана"* в Дохе стали их первыми контактами высокого уровня после захвата движением власти в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, доха, нед прайс
02:47 11.10.2021 (обновлено: 03:06 11.10.2021)
 
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*

США назвали откровенными и профессиональными переговоры в Дохе с "Талибаном"*

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", - говорится в письменном заявлении Прайса по итогам переговоров.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
00:42Захват власти в Афганистане талибами
Талибы договорились с США о доставке гуманитарной помощи в Афганистан
Прошедшие 9-10 октября двухдневные дискуссии с участием делегаций США и "Талибана"* в Дохе стали их первыми контактами высокого уровня после захвата движением власти в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАДохаНед Прайс
 
 
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