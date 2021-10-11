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Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"* - РИА Новости, 11.10.2021
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T02:47
2021-10-11T02:47
2021-10-11T03:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
доха
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Соединенные Штаты расценивают как откровенные и профессиональные прошедшие в Дохе двухдневные переговоры с представителями радикального движения "Талибан"*, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Обсуждения носили откровенный и профессиональный характер, и делегация США вновь подтвердила, что "Талибан"* будут судить по его действиям, а не только по его словам", - говорится в письменном заявлении Прайса по итогам переговоров.Прошедшие 9-10 октября двухдневные дискуссии с участием делегаций США и "Талибана"* в Дохе стали их первыми контактами высокого уровня после захвата движением власти в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, доха, нед прайс
02:47 11.10.2021 (обновлено: 03:06 11.10.2021)
Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
США назвали откровенными и профессиональными переговоры в Дохе с "Талибаном"*