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Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми
Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми - РИА Новости, 11.10.2021
Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми
Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T01:53
2021-10-11T07:39
украина
дмитрий медведев
россия
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, такое мнение высказал зампред Собвеза России Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в газете "Коммерсант".По мнению зампреда Совбеза, именно так киевское руководство понимает искусство дипломатии. "Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или "ЦУ" из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", - констатировал он.Как считает Медведев, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный."А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - написал зампред Совбеза.По словам Медведева, подобным "партнерам", "соревнующимся в постоянной брехне", не может быть доверия. Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, зампред Совбеза выразил уверенность, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".Он также отметил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем" взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период". "На Украине же зависимость полная – от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)", - заметил зампред Совбеза.В то же время Медведев подчеркнул, что Украина не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией. "Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - убежден он.США от Украины не нужно ничего кроме противостояния России, добавил он. "А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", - подчеркнул Медведев.По его мнению, в отношениях с Украиной для России нет иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства", которое будет нацелено "не на тотальную конфронтацию" с Москвой и организацию "дебильных Крымских платформ", а на выстраивание "равноправных и взаимовыгодных отношений"."Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211010/bezopasnost-1753899923.html
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украина, дмитрий медведев, россия, сша, владимир зеленский
01:53 11.10.2021 (обновлено: 07:39 11.10.2021)
 
Медведев назвал украинских лидеров невежественными людьми

Зампред Совбеза Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, такое мнение высказал зампред Собвеза России Дмитрий Медведев в статье, которая опубликована в газете "Коммерсант".

"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", - отметил Медведев, говоря о нынешних украинских властях.

По мнению зампреда Совбеза, именно так киевское руководство понимает искусство дипломатии. "Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в Нормандском формате, а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или "ЦУ" из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", - констатировал он.
Как считает Медведев, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.
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"А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi", - написал зампред Совбеза.
По словам Медведева, подобным "партнерам", "соревнующимся в постоянной брехне", не может быть доверия.

"А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - подчеркнул он.

Говоря об украинском лидере Владимире Зеленском, зампред Совбеза выразил уверенность, что тот вынужден защищать отвратительные ему взгляды, и назвал его "вывернутым наизнанку человеком".
Он также отметил, что нынешние власти Украины абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением. По мнению Медведева, это управление гораздо жестче, чем" взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период".
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"На Украине же зависимость полная – от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов)", - заметил зампред Совбеза.
В то же время Медведев подчеркнул, что Украина не имеет никакой ценности на линии противостояния Запада с Россией. "Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - убежден он.
США от Украины не нужно ничего кроме противостояния России, добавил он. "А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах", - подчеркнул Медведев.
По его мнению, в отношениях с Украиной для России нет иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства", которое будет нацелено "не на тотальную конфронтацию" с Москвой и организацию "дебильных Крымских платформ", а на выстраивание "равноправных и взаимовыгодных отношений".
"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - заключил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
01:48
Медведев заявил, что Украиной руководят люди, стремящиеся набить карманы
 
УкраинаДмитрий МедведевРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
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