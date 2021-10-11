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В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек
В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек - РИА Новости, 11.10.2021
В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек
Семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T07:57
2021-10-11T07:57
2021-10-11T10:10
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ТОКИО, 11окт – РИА Новости. Семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в Японии, сообщил телеканал NHK.Пол третьего этажа рухнул в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в префектуре Хёго.Аттракцион представляет собой пятиэтажное здание – лабиринт. В воскресенье пол третьего этажа обрушился, образовав дыру размером 1 на 2,3 метра, в результате 7 человек упали на второй этаж. Два человека получили переломы, характер травм оценивается как тяжелый, еще пять человек, включая ребенка, получили ушибы и растяжения.Здание построено в 2013 году. Предположительно, причиной обрушения стали обломившиеся деревянные сваи.
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07:57 11.10.2021 (обновлено: 10:10 11.10.2021)
В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек
В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек, включая детей