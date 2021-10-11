https://ria.ru/20211011/park-1753944670.html

В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек

В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек - РИА Новости, 11.10.2021

В Японии при обрушении пола в парке аттракционов пострадали семь человек

Семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T07:57

2021-10-11T07:57

2021-10-11T10:10

в мире

япония

туризм

происшествия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156038/25/1560382520_0:215:2049:1367_1920x0_80_0_0_629de2f4a94589637ff82031a37cb093.jpg

ТОКИО, 11окт – РИА Новости. Семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в Японии, сообщил телеканал NHK.Пол третьего этажа рухнул в лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек" в префектуре Хёго.Аттракцион представляет собой пятиэтажное здание – лабиринт. В воскресенье пол третьего этажа обрушился, образовав дыру размером 1 на 2,3 метра, в результате 7 человек упали на второй этаж. Два человека получили переломы, характер травм оценивается как тяжелый, еще пять человек, включая ребенка, получили ушибы и растяжения.Здание построено в 2013 году. Предположительно, причиной обрушения стали обломившиеся деревянные сваи.

https://ria.ru/20211008/zemletryasenie-1753606631.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, происшествия, новости - туризм