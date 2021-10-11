В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам
На севере Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам
© AP PhotoАмериканские гидросамолеты "Каталина"
© AP Photo
МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на острове Сёрёйа в приграничной с Россией провинции северной Норвегии, сообщается на странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.
"Седьмого октября 2021 года на острове Сёрёйа в коммуне Хасвик (приграничная с Россией губерния Тромс и Финнмарк, Север Норвегии) состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина" (направлялся в СССР из США по ленд-лизу)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии приняли участие министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, представители местных властей, МИД, минкультуры Норвегии, норвежских Вооруженных Сил и полиции, а также посольства США в Норвегии.
С российской стороны участвовали военный атташе при посольстве России в Норвегии Александр Косарев и генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин. Выступая на открытии, Коныгин отметил важность сохранения общего исторического наследия, выразил благодарность норвежской стороне за бережное отношение к памяти павших в Норвегии солдат Красной Армии, проводимую работу по идентификации советских военнопленных.
Открытию памятника предшествовала проведенная накануне церемония возложения венков в море у скалы Андоттен, где разбился самолет с советским экипажем.
"Памятник представляет собой каменную стелу высотой около 2,5 метра с бронзовым барельефом (выполнен Студией военных художников им. М.Б. Грекова Минобороны России), на котором перечислены имена погибших и изображены фигуры летчиков на фоне самолета-амфибии", - рассказали в посольстве.
Установка памятника стала результатом российской инициативы 2017 года. Активное участие в ее осуществлении приняли МИД и Минобороны России, с норвежской стороны – руководство коммуны Хасвик, Служба воинских захоронений министерства культуры Норвегии.