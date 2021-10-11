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В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам
В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам - РИА Новости, 11.10.2021
В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам
Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T18:41
2021-10-11T18:41
в мире
тромсе
сша
норвегия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
александр косарев
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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на острове Сёрёйа в приграничной с Россией провинции северной Норвегии, сообщается на странице посольства РФ в Норвегии в Facebook."Седьмого октября 2021 года на острове Сёрёйа в коммуне Хасвик (приграничная с Россией губерния Тромс и Финнмарк, Север Норвегии) состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина" (направлялся в СССР из США по ленд-лизу)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии приняли участие министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, представители местных властей, МИД, минкультуры Норвегии, норвежских Вооруженных Сил и полиции, а также посольства США в Норвегии.С российской стороны участвовали военный атташе при посольстве России в Норвегии Александр Косарев и генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин. Выступая на открытии, Коныгин отметил важность сохранения общего исторического наследия, выразил благодарность норвежской стороне за бережное отношение к памяти павших в Норвегии солдат Красной Армии, проводимую работу по идентификации советских военнопленных.Открытию памятника предшествовала проведенная накануне церемония возложения венков в море у скалы Андоттен, где разбился самолет с советским экипажем.Установка памятника стала результатом российской инициативы 2017 года. Активное участие в ее осуществлении приняли МИД и Минобороны России, с норвежской стороны – руководство коммуны Хасвик, Служба воинских захоронений министерства культуры Норвегии.
https://ria.ru/20210622/finlyandiya-1738076533.html
https://ria.ru/20210509/estoniya-1731579371.html
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в мире, тромсе, сша, норвегия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), александр косарев
18:41 11.10.2021
 
В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам

На севере Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам

© AP PhotoАмериканские гидросамолеты "Каталина"
Американские гидросамолеты Каталина - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo
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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на острове Сёрёйа в приграничной с Россией провинции северной Норвегии, сообщается на странице посольства РФ в Норвегии в Facebook.
"Седьмого октября 2021 года на острове Сёрёйа в коммуне Хасвик (приграничная с Россией губерния Тромс и Финнмарк, Север Норвегии) состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина" (направлялся в СССР из США по ленд-лизу)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в церемонии приняли участие министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, представители местных властей, МИД, минкультуры Норвегии, норвежских Вооруженных Сил и полиции, а также посольства США в Норвегии.
С российской стороны участвовали военный атташе при посольстве России в Норвегии Александр Косарев и генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин. Выступая на открытии, Коныгин отметил важность сохранения общего исторического наследия, выразил благодарность норвежской стороне за бережное отношение к памяти павших в Норвегии солдат Красной Армии, проводимую работу по идентификации советских военнопленных.
Открытию памятника предшествовала проведенная накануне церемония возложения венков в море у скалы Андоттен, где разбился самолет с советским экипажем.
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"Памятник представляет собой каменную стелу высотой около 2,5 метра с бронзовым барельефом (выполнен Студией военных художников им. М.Б. Грекова Минобороны России), на котором перечислены имена погибших и изображены фигуры летчиков на фоне самолета-амфибии", - рассказали в посольстве.
Установка памятника стала результатом российской инициативы 2017 года. Активное участие в ее осуществлении приняли МИД и Минобороны России, с норвежской стороны – руководство коммуны Хасвик, Служба воинских захоронений министерства культуры Норвегии.
 
В миреТромсеСШАНорвегияВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Александр Косарев
 
 
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