https://ria.ru/20211011/pamyatnik-1754084854.html

В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам

В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам - РИА Новости, 11.10.2021

В Норвегии открыли памятник погибшим в 1944 году советским летчикам

Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T18:41

2021-10-11T18:41

2021-10-11T18:41

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александр косарев

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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина", состоялось на острове Сёрёйа в приграничной с Россией провинции северной Норвегии, сообщается на странице посольства РФ в Норвегии в Facebook."Седьмого октября 2021 года на острове Сёрёйа в коммуне Хасвик (приграничная с Россией губерния Тромс и Финнмарк, Север Норвегии) состоялось торжественное открытие памятника шести советским летчикам, погибшим 17 июня 1944 года при крушении у местных берегов самолета-амфибии "Каталина" (направлялся в СССР из США по ленд-лизу)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии приняли участие министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, представители местных властей, МИД, минкультуры Норвегии, норвежских Вооруженных Сил и полиции, а также посольства США в Норвегии.С российской стороны участвовали военный атташе при посольстве России в Норвегии Александр Косарев и генеральный консул в Киркенесе Николай Коныгин. Выступая на открытии, Коныгин отметил важность сохранения общего исторического наследия, выразил благодарность норвежской стороне за бережное отношение к памяти павших в Норвегии солдат Красной Армии, проводимую работу по идентификации советских военнопленных.Открытию памятника предшествовала проведенная накануне церемония возложения венков в море у скалы Андоттен, где разбился самолет с советским экипажем.Установка памятника стала результатом российской инициативы 2017 года. Активное участие в ее осуществлении приняли МИД и Минобороны России, с норвежской стороны – руководство коммуны Хасвик, Служба воинских захоронений министерства культуры Норвегии.

https://ria.ru/20210622/finlyandiya-1738076533.html

https://ria.ru/20210509/estoniya-1731579371.html

тромсе

сша

норвегия

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в мире, тромсе, сша, норвегия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), александр косарев