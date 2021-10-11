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В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты
В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:34
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происшествия
москва
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре.Трагедия произошла на улице Левобережной. У всех троих травмы, характерные для падения с высоты. Матери было около 34 лет, детям — три и меньше года. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, они жили на 17-м этаже. По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки. Началась проверка, следователи опрашивают соседей и свидетелей. На месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко. В СК предположили, что это был суицид. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК об убийстве двух малолетних детей.
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происшествия, москва
11:34 11.10.2021 (обновлено: 13:00 11.10.2021)
 
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты

В Москве нашли тела женщины и двоих детей с признаками падения с высоты

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла на улице Левобережной. У всех троих травмы, характерные для падения с высоты. Матери было около 34 лет, детям — три и меньше года.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, они жили на 17-м этаже. По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
Началась проверка, следователи опрашивают соседей и свидетелей. На месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.
В СК предположили, что это был суицид. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК об убийстве двух малолетних детей.
 
ПроисшествияМосква
 
 
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