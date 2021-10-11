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В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты - РИА Новости, 11.10.2021
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты
В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:34
2021-10-11T11:34
2021-10-11T13:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре.Трагедия произошла на улице Левобережной. У всех троих травмы, характерные для падения с высоты. Матери было около 34 лет, детям — три и меньше года. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, они жили на 17-м этаже. По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки. Началась проверка, следователи опрашивают соседей и свидетелей. На месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко. В СК предположили, что это был суицид. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК об убийстве двух малолетних детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва
11:34 11.10.2021 (обновлено: 13:00 11.10.2021)
В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты
В Москве нашли тела женщины и двоих детей с признаками падения с высоты
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
В Москве
под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили
в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла на улице Левобережной. У всех троих травмы, характерные для падения с высоты. Матери было около 34 лет, детям — три и меньше года.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, они жили на 17-м этаже. По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки.
Началась проверка, следователи опрашивают соседей и свидетелей. На месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.
В СК предположили, что это был суицид. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК об убийстве двух малолетних детей.