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В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты

В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты - РИА Новости, 11.10.2021

В Москве нашли тела трех человек, упавших с большой высоты

В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T11:34

2021-10-11T11:34

2021-10-11T13:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Москве под окнами жилого дома нашли тела женщины и двух маленьких детей, сообщили в столичной прокуратуре.Трагедия произошла на улице Левобережной. У всех троих травмы, характерные для падения с высоты. Матери было около 34 лет, детям — три и меньше года. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, они жили на 17-м этаже. По предварительным данным, женщина самостоятельно взяла детей на руки. Началась проверка, следователи опрашивают соседей и свидетелей. На месте находится исполняющая обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко. В СК предположили, что это был суицид. Назначена посмертная психиатрическая экспертиза.Возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК об убийстве двух малолетних детей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва