https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754020062.html

В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду

В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду - РИА Новости, 11.10.2021

В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду

В Ангарске 14 детей отравились в детском саду, начата доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:17

2021-10-11T14:17

2021-10-11T14:17

происшествия

дети

иркутская область

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. В Ангарске 14 детей отравились в детском саду, начата доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области."В детском саду №116 в городе Ангарске отравились 14 детей. По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Установлено, что накануне 6 детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20211011/otravlenie-1753979191.html

иркутская область

ангарск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия