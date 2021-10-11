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В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду
В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду - РИА Новости, 11.10.2021
В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду
В Ангарске 14 детей отравились в детском саду, начата доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:17
2021-10-11T14:17
2021-10-11T14:17
происшествия
дети
иркутская область
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 11 окт – РИА Новости. В Ангарске 14 детей отравились в детском саду, начата доследственная проверка, сообщает в понедельник СУСК РФ по Иркутской области."В детском саду №116 в городе Ангарске отравились 14 детей. По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУСК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Установлено, что накануне 6 детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.
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происшествия, дети, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ангарске четырнадцать детей отравились в детском саду
СК начал проверку после отравления четырнадцати детей в детском саду в Ангарске