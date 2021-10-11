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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211011/oskar-1754052401.html
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии - РИА Новости, 11.10.2021
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии
Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, стал претендентом на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:27
2021-10-11T16:27
культура
сергей сельянов
оскар (премия)
юлия ауг
юрий борисов (вице-премьер)
новости культуры
кино и сериалы
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, стал претендентом на премию "Оскар" от Финляндии, сообщает в понедельник кинопалата Финляндии."Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - говорится в сообщении.Картина рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия."Оскар" будет вручаться 27 марта 2022 года.
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сергей сельянов, оскар (премия), юлия ауг, юрий борисов (вице-премьер), новости культуры, кино и сериалы
16:27 11.10.2021
 
Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии

© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Купе номер шесть"
Кадр из фильма Купе номер шесть - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : Sony Pictures
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, стал претендентом на премию "Оскар" от Финляндии, сообщает в понедельник кинопалата Финляндии.
"Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - говорится в сообщении.
Картина рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.
"Оскар" будет вручаться 27 марта 2022 года.
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