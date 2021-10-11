https://ria.ru/20211011/oskar-1754052401.html

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии - РИА Новости, 11.10.2021

Фильм "Купе номер 6" с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии

Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, стал претендентом на... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:27

2021-10-11T16:27

2021-10-11T16:27

культура

сергей сельянов

оскар (премия)

юлия ауг

юрий борисов (вице-премьер)

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740416873_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1b9b2f60850fea44c4eb25c8b9a84096.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе номер 6" ("Hytti №6"), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, стал претендентом на премию "Оскар" от Финляндии, сообщает в понедельник кинопалата Финляндии."Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - говорится в сообщении.Картина рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия."Оскар" будет вручаться 27 марта 2022 года.

https://ria.ru/20210711/kino-1740492994.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей сельянов, оскар (премия), юлия ауг, юрий борисов (вице-премьер), новости культуры, кино и сериалы