https://ria.ru/20211011/omsk-1753964808.html

В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате

В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате - РИА Новости, 11.10.2021

В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате

В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:40

2021-10-11T10:40

2021-10-11T10:40

происшествия

омск

s7 airlines

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте транспортной полиции.Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск-Москва. Судя по видеозаписям с камеры сотрудников транспортной полиции, рейс выполняла авиакомпания S7. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе омского аэропорта, инцидент произошел 7 октября, задержка рейса составила порядка пяти минут. На записи также видно, что нарушитель был одет в банный халат и кроссовки, он пытался что-то объяснить полицейскому, его сопроводили в автомобиль транспортной полиции.После медицинского освидетельствования у мужчины установили опьянение средней степени, на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

https://ria.ru/20210720/samolet-1741972394.html

https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, s7 airlines, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия