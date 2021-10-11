В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате
В Омске сняли с самолета пьяного москвича, одетого в банный халат и кроссовки
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте транспортной полиции.
Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск-Москва. Судя по видеозаписям с камеры сотрудников транспортной полиции, рейс выполняла авиакомпания S7. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе омского аэропорта, инцидент произошел 7 октября, задержка рейса составила порядка пяти минут. На записи также видно, что нарушитель был одет в банный халат и кроссовки, он пытался что-то объяснить полицейскому, его сопроводили в автомобиль транспортной полиции.
"Одному из пассажиров лайнера отказано в дальнейшем перелете в связи с алкогольным опьянением. Правонарушителем оказался 28-летний житель города Москва, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе, употребил спиртные напитки", - сообщается на сайте транспортной полиции.
После медицинского освидетельствования у мужчины установили опьянение средней степени, на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).
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