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В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате
В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате - РИА Новости, 11.10.2021
В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате
В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:40
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происшествия
омск
s7 airlines
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте транспортной полиции.Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск-Москва. Судя по видеозаписям с камеры сотрудников транспортной полиции, рейс выполняла авиакомпания S7. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе омского аэропорта, инцидент произошел 7 октября, задержка рейса составила порядка пяти минут. На записи также видно, что нарушитель был одет в банный халат и кроссовки, он пытался что-то объяснить полицейскому, его сопроводили в автомобиль транспортной полиции.После медицинского освидетельствования у мужчины установили опьянение средней степени, на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).
https://ria.ru/20210720/samolet-1741972394.html
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происшествия, омск, s7 airlines, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
10:40 11.10.2021
 
В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате

В Омске сняли с самолета пьяного москвича, одетого в банный халат и кроссовки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщается в понедельник на сайте транспортной полиции.
Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск-Москва. Судя по видеозаписям с камеры сотрудников транспортной полиции, рейс выполняла авиакомпания S7. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе омского аэропорта, инцидент произошел 7 октября, задержка рейса составила порядка пяти минут. На записи также видно, что нарушитель был одет в банный халат и кроссовки, он пытался что-то объяснить полицейскому, его сопроводили в автомобиль транспортной полиции.
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"Одному из пассажиров лайнера отказано в дальнейшем перелете в связи с алкогольным опьянением. Правонарушителем оказался 28-летний житель города Москва, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе, употребил спиртные напитки", - сообщается на сайте транспортной полиции.
После медицинского освидетельствования у мужчины установили опьянение средней степени, на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).
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