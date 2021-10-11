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Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского
Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского - РИА Новости, 11.10.2021
Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского
Депутаты Верховной рады из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:52
2021-10-11T20:52
в мире
украина
владимир зеленский
приватбанк
youtube
петр порошенко
донецкая народная республика
европейская солидарность
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы преступлениях окружения президента Владимира Зеленского: относительно финансирования терроризма государственным Укрэксимбанком и офшорах, в которых фигурировал глава государства, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов."Европейская солидарность" подала в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлении. Первая из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма. И мы подаем это заявление о преступлении в офис генерального прокурора", - цитирует Герасимова пресс-служба.Герасимов подчеркнул, что агрессивная реакция главы банка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из самопровозглашенной Донецкой народной республики, свидетельствует о страхе разоблачения."И второе - что касается Pandora Papers, также мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из Приватбанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", - отметил Герасимов.Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы "Схемы". Полиция возбудила уголовное дело. В офисе президента Украины назвали недопустимым поведение представителей банка из-за ситуации с нападением на журналистов и выступили за отстранение главы правления Евгения Мецгера. Позже он написал заявление о сложении полномочий на время расследования. Конфликт между главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы "Схемы" произошел после того, как журналист задал вопрос, касающийся ДНР, следует из видео, опубликованного журналистами на YouTube.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.
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в мире, украина, владимир зеленский, приватбанк, youtube, петр порошенко, донецкая народная республика, европейская солидарность, сергей томиленко
20:52 11.10.2021
 
Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского

Депутаты фракции Порошенко обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы преступлениях окружения президента Владимира Зеленского: относительно финансирования терроризма государственным Укрэксимбанком и офшорах, в которых фигурировал глава государства, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.
"Европейская солидарность" подала в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлении. Первая из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма. И мы подаем это заявление о преступлении в офис генерального прокурора", - цитирует Герасимова пресс-служба.
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В Киеве протестующие жгли файеры у резиденции Зеленского
Герасимов подчеркнул, что агрессивная реакция главы банка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из самопровозглашенной Донецкой народной республики, свидетельствует о страхе разоблачения.
"И второе - что касается Pandora Papers, также мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из Приватбанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", - отметил Герасимов.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы "Схемы". Полиция возбудила уголовное дело. В офисе президента Украины назвали недопустимым поведение представителей банка из-за ситуации с нападением на журналистов и выступили за отстранение главы правления Евгения Мецгера. Позже он написал заявление о сложении полномочий на время расследования. Конфликт между главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы "Схемы" произошел после того, как журналист задал вопрос, касающийся ДНР, следует из видео, опубликованного журналистами на YouTube.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПриватБанкYouTubeПетр ПорошенкоДонецкая Народная РеспубликаЕвропейская солидарностьСергей Томиленко
 
 
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