https://ria.ru/20211011/ofshory-1754100946.html

Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского

Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского - РИА Новости, 11.10.2021

Депутаты Рады обратились в прокуратуру для расследования офшоров Зеленского

Депутаты Верховной рады из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:52

2021-10-11T20:52

2021-10-11T20:52

в мире

украина

владимир зеленский

приватбанк

youtube

петр порошенко

донецкая народная республика

европейская солидарность

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Верховной рады из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы преступлениях окружения президента Владимира Зеленского: относительно финансирования терроризма государственным Укрэксимбанком и офшорах, в которых фигурировал глава государства, заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов."Европейская солидарность" подала в Офис Генерального прокурора два заявления о преступлении. Первая из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то кумовья, то сваты, то родственники Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма. И мы подаем это заявление о преступлении в офис генерального прокурора", - цитирует Герасимова пресс-служба.Герасимов подчеркнул, что агрессивная реакция главы банка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите человеку из самопровозглашенной Донецкой народной республики, свидетельствует о страхе разоблачения."И второе - что касается Pandora Papers, также мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ. Насколько информация журналистов о грязных деньгах из Приватбанка, украденных у каждого украинца, соответствует действительности? Потому что у меня сомнений почти нет. Но мы хотим получить ответ правоохранительных органов", - отметил Герасимов.Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы "Схемы". Полиция возбудила уголовное дело. В офисе президента Украины назвали недопустимым поведение представителей банка из-за ситуации с нападением на журналистов и выступили за отстранение главы правления Евгения Мецгера. Позже он написал заявление о сложении полномочий на время расследования. Конфликт между главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером и съемочной группой программы "Схемы" произошел после того, как журналист задал вопрос, касающийся ДНР, следует из видео, опубликованного журналистами на YouTube.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский.

https://ria.ru/20211010/fayery-1753915968.html

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в мире, украина, владимир зеленский, приватбанк, youtube, петр порошенко, донецкая народная республика, европейская солидарность, сергей томиленко