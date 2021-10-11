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Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинения по двум статьям
Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинения по двум статьям - РИА Новости, 12.10.2021
Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинения по двум статьям
Журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко обвинили в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти. Об этом сообщается на сайте газеты... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-11T23:26
2021-10-12T00:00
белоруссия
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минск
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко обвинили в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти. Об этом сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда"."В понедельник, 11 октября, следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: статья 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды или розни") и статья 369 УК РБ ("Оскорбление представителя власти")", — говорится в сообщении.По данным МВД Белоруссии, Можейко задержали 1 октября на территории республики. Журналист хотел выехать в третью страну, но так как его пребывание в России ранее признали нежелательным, ему предписали вернуться на родину.Четвертого октября в Минске белоруса допросили в качестве подозреваемого в рамках возбужденного уголовного дела. Его поместили под стражу. Впоследствии журналиста перевели в СИЗО в Жодино (Минская область). Как сообщала один из адвокатов Можейко, защита подала жалобу на избранную ему меру пресечения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста, так как он гражданин Белоруссии. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что "КП в Беларуси" — это филиал российского издания, а в Москве надеются на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами. Посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной, добавила она.
https://ria.ru/20211005/predstavitelstvo-1753258437.html
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белоруссия, геннадий можейко, минск, дмитрий песков, мвд белоруссии, россия
23:26 11.10.2021 (обновлено: 00:00 12.10.2021)
 
Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинения по двум статьям

Журналиста "КП в Беларуси" Можейко обвинили в разжигании ненависти и оскорблении власти

© РИА НовостиИздательский дом "Комсомольская правда"
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко обвинили в разжигании ненависти и оскорблении представителя власти. Об этом сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда".
"В понедельник, 11 октября, следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: статья 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды или розни") и статья 369 УК РБ ("Оскорбление представителя власти")", — говорится в сообщении.
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По данным МВД Белоруссии, Можейко задержали 1 октября на территории республики. Журналист хотел выехать в третью страну, но так как его пребывание в России ранее признали нежелательным, ему предписали вернуться на родину.
Четвертого октября в Минске белоруса допросили в качестве подозреваемого в рамках возбужденного уголовного дела. Его поместили под стражу. Впоследствии журналиста перевели в СИЗО в Жодино (Минская область). Как сообщала один из адвокатов Можейко, защита подала жалобу на избранную ему меру пресечения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста, так как он гражданин Белоруссии. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что "КП в Беларуси" — это филиал российского издания, а в Москве надеются на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами. Посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной, добавила она.
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БелоруссияГеннадий МожейкоМинскДмитрий ПесковМВД БелоруссииРоссия
 
 
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