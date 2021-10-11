https://ria.ru/20211011/obschestvo-1753944784.html

Финская сауна: Валиева с рекордами победила на турнире в Финляндии

Финская сауна: Валиева с рекордами победила на турнире в Финляндии - РИА Новости, 11.10.2021

Финская сауна: Валиева с рекордами победила на турнире в Финляндии

Осенние холода вызывают острое желание согреться. Но для этого совершенно не нужно посещать финскую сауну или русскую баню! Достаточно просто включить женское... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:00

2021-10-11T08:00

2021-10-11T09:08

общество

авторы

елизавета туктамышева

алена косторная

камила валиева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753943714_0:0:1518:853_1920x0_80_0_0_aa066cdc2b2264e0fa6b68d3b2dc287b.jpg

Осенние холода вызывают острое желание согреться. Но для этого совершенно не нужно посещать финскую сауну или русскую баню! Достаточно просто включить женское фигурное катание, чтобы озябший организм сразу погрузился в горячую атмосферу.По-настоящему жаркую спортивную парилку на ледовом катке Metro Areena в прошедшие выходные устроили наши фигуристки-одиночницы на международном турнире Finlandia Trophy 2021, который проходил с 7 по 10 октября в финском городе Эспоо.Золотое обертываниеЕще в субботу, во время соревнований в коротких программах, владеющие тройным акселем Камила Валиева, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева своими попытками исполнить ультра-си-элемент уже начали поднимать градус напряжения на арене в Эспоо до экстремальных тепловых отметок.К слову, остальные фигуристки, прилетевшие в Финляндию со всех концов планеты (среди выступавших были представительницы не только стран Европы и США, но и из экзотических Австралии и Чили), даже не пытались выполнить что-то подобное в своих прокатах за все два соревновательных дня турнира.Поэтому неудивительно, что после субботней короткой программы первые три места остались за нашими спортсменками.Правда, единственной, кому в тот вечер удалось чисто исполнить тройной аксель, оказалась лишь Елизавета Туктамышева, которая и заняла предварительное первое место, обогнав на три балла Алену Косторную и на шесть Камилу Валиеву.Камила тоже решилась на тройной аксель, но, к сожалению, первая попытка выполнить элемент ультра-си на дебютном для нее турнире среди взрослых закончилась падением, а Алена, видимо, уже в полете передумала скручивать три оборота, и ее аксель в итоге получился только двойным.Подобный стратегический маневр Косторной позволил ей полностью избежать ошибок в своем прокате, в отличие от Валиевой, и, получив от судей еще и лучшие баллы за компоненты, Алена ближе всего подобралась к лидеру Туктамышевой.Императрица вообще в тот вечер устроила для себя и своей спортивной карьеры заслуженную роскошную спа-процедуру "золотое обертывание", не только победив в короткой программе, но и откатав ее с личным рекордом — 81,53 балла.Елизавета по компонентам умудрилась обойти даже Валиеву, немного проиграв лишь Косторной, которая, к слову, приехала на финский турнир защищать свой титул, завоеванный ею (в борьбе со все той же Туктамышевой) в доковидном 2019 году.Поэтому воскресные разборки в произвольных программах между этой разгоряченной спортивным накалом троицей ожидались с огромным интересом и волнительным предвкушением, так как шансы победить на Finland Trophy 2021 были у всех трех наших фигуристок.Камила Валиева: рекордное "Болеро"Вчера соревнования одиночниц на Finland Trophy 2021 завершали прокаты россиянок. И это была по-настоящему кульминация турнира.Первой из наших на лед арены в Эспоо вышла Камила Валиева, чтобы исполнить свою медитативную произвольную программу на "Болеро" Мориса Равеля и заодно доказать судьям и зрителям, что ошибка на тройном акселе и не самые высокие оценки за компоненты в короткой программе — это что-то совершенно к ней не относящееся.Ждать доводов от Валиевой пришлось совсем не долго: первый же ее прыжковый элемент — четверной сальхов — совершенно ясно дал всем понять, кто в этом сезоне в мире женского фигурного катания главный претендент на самые высокие титулы.После блистательного ультра-си, к сожалению, последовало вновь обидное падение на тройном акселе, которое Камила быстренько закрасила золотой краской в виде двух шикарных каскадов с четверными прыжками: четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.Три чистейших четверных прыжка Камилы, как бриллианты на диадеме принцессы из хрустального королевства Этери Тутберидзе, были мастерски обрамлены безупречно выполненными другими прыжковыми элементами, чарующими переходами, гуттаперчевыми вращениями и головокружительно петляющими дорожками.Как результат, у Валиевой целых два мировых рекорда за один день, и это только на старте сезона, на первом же в ее карьере турнире среди взрослых!Судьи как завороженные ставят Валиевой за ее произвольную программу немыслимые 174,31 балла (побит рекорд Трусовой 166,62), и общая оценка за оба проката, окончательно пробивая потолок возмутительности происходящего, тоже становится рекордной — 249,24 (побит рекорд Косторной 247,59).Финская сауна никогда еще не предлагала своим посетителям таких высоких температур.Камила Валиева даже с падениями на тройных акселях воскресным произвольным прокатом вписала в историю не только себя, но и весь турнир FinlandTrophy 2021, весь городок Эспоо, всех его жителей и заодно всех нас, как под гипнозом смотревших за ее выступлением на финской арене.Следующий турнир с участием Камилы пройдет в конце октября в Канаде, и после ее триумфа в Эспоо соперницам Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере сейчас точно не позавидуешь: судя по результатам нашей фигуристки, им уже можно начинать сдавать билеты.Алена Косторная: Вивальди на минималкахСледом за Камилой, когда на льду финской арены все никак не хотел рассеиваться обжигающий пар после ее выступления, вышла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Алена Косторная, которой выпала в тот вечер незавидная роль догоняющей.В похожей ситуации в прошлом году на чемпионате России оказалась Анна Щербакова, которая тоже выходила на лед следом за сумасшедшим выступлением Валиевой. Но Ане тогда так удалось собраться и так героически откатать, что после ее проката потом рыдала вся страна.У Алены совершить такой подвиг не получилось.Первый же ее прыжок под пронзительную музыку Вивальди — тройной аксель — вышел с недокрутом и ошибкой на приземлении, которую россиянка зачем-то решила продублировать еще и на последующем тройном лутце, разрушив тем самым запланированный каскад (эта ошибка для Алены потом имела еще и неприятные последствия, о которых чуть позже).После первых двух не самых удачных прыжковых элементов бросилось в глаза, что Алена очень сильно расстроилась и практически уже собиралась бросать свой прокат. Но, к счастью, этого не произошло.Правда, подобный упаднический настрой отразился на оценках за компоненты нашей фигуристки: субботний лидер по этим показателям в коротких программах — Алена Косторная — в воскресенье довольствовалась лишь пятым результатом.В конце произвольной программы Алена, выполняя второй в своем прокате тройной лутц, должна была добавить к нему еще один прыжок, так как два одинаковых сольных прыжка в произвольной программе запрещены. Но то ли она забыла об этом, то ли уже на каскад не хватило сил, но лутц получился лишь одиночным, и в судейском протоколе сумма баллов за повторный прыжок была существенно занижена.Косторная в итоге показала в произвольной программе лишь четвертый результат, проиграв даже бельгийке Хендрикс.Но по сумме баллов за обе программы Алена все-таки поднялась на строчку выше и стала бронзовым призером Finland Trophy 2021, с чем мы ее от души и поздравляем.Елизавета Туктамышева: восточный хамамЗакрывал не только соревнования фигуристок, но и в целом весь турнир Finland Trophy 2021 прокат нашей Императрицы.Конечно, достать до цифр, полученных Валиевой в тот вечер, было практически нереально, но Туктамышева совершенно не собиралась сдаваться!Елизавета выдала такой прокат, поддала в финской сауне такого пара, что ледовая арена на время выступления нашей фигуристки под одурманивающие восточные мелодии превратилась в настоящий турецкий хамам.С первых же секунд ее произвольной программы каток наполнился восхитительными благовониями и нежнейшей сандаловой мыльной пеной, сквозь которую, как волшебная птица сквозь вечерний туман над сказочным Стамбулом, пролетела со своими двумя практически идеальными тройными акселями наша чудо-Императрица.Затем последовали безупречные тройной лутц, флип, два каскада, и лишь малюсенькая ошибка на последнем прыжке — тройном риттбергере — добавила второй минус в протоколы Туктамышевой за два дня соревнований. Эх, до идеала не хватило совсем чуть-чуть!Но зато хватило до второго места и серебряной медали Finland Trophy 2021. В тронном зале фигурнокатательного дворца нашей Императрицы еще один трофей занял свое достойное место.Следующая остановка российских фигуристок — Будапешт.С 14 по 17 октября в столице Венгрии, уже на этой неделе, состоится не менее представительный турнир. От России на нем заявлены Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова и Алена Косторная.Нас ждет очередное эпичное состязание, главное блюдо которого — долгожданная очная встреча на соревновательном льду действующей чемпионки мира Щербаковой и действующей чемпионки Европы Косторной, которая обязательно сделает выводы после выступления в Эспоо и наверняка даст бой всем своим соперницам. Будет очень жарко — не сомневайтесь!Итоговые результаты турнира Finland Trophy 2021, город Эспоо, Финляндия:1. Камила Валиева (Россия) 249,24 (WR);2. Елизавета Туктамышева (Россия) 233,30;3. Алена Косторная (Россия) 218,83;4. Луна Хендрикс (Бельгия) 212,07;5. Анастасия Губанова (Грузия) 203,91.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

общество, авторы, елизавета туктамышева, алена косторная, камила валиева, россия