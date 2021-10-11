Названы популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники
Юрист Поздняков предупредил об опасности обмана в сервисах по ремонту бытовой техники
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В сервисных центрах, часто неофициальных, могут при ремонте заменить оригинальную запчасть на более дешевые аналоги, которые ломаются быстрее. Кроме того, мастер может выдать простой ремонт за сложный, придумав какие-либо поломки, или без согласия клиента провести дополнительные работы, чтобы завысить цену за работу, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.
"В этом случае как раз пригодится договор, в котором указывается весь перечень работ и конечная цена. Если вы не давали согласия на дополнительный ремонт и не согласны с ним, не оплачивайте навязываемые вам услуги, которые, к тому же, могут существовать только на бумаге", — рекомендует специалист.
При заключении договора Поздняков советует проверить в копии документа наличие фирменного наименования, указание местоположения организации, видов и стоимости услуги, описания и цены товара, времени принятия техники в работу и сроков окончания ремонта. Необходимо также обратить внимание на наличие подписи и сотрудника центра, и владельца техники.
По словам юриста, чтобы обезопасить себя от обмана, потребителям следует изучить информацию о сервисном центре, узнать, как давно он существует на рынке. Обращаться лучше к крупным официальным компаниям, считает собеседник агентства.
18 сентября, 03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек