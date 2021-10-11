https://ria.ru/20211011/obman-1753934157.html

Названы популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

Названы популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники - РИА Новости, 11.10.2021

Названы популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

В сервисных центрах, часто неофициальных, могут при ремонте заменить оригинальную запчасть на более дешевые аналоги, которые ломаются быстрее. Кроме того,... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T01:16

2021-10-11T01:16

2021-10-11T01:16

общество

роскачество

россия

игорь поздняков

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В сервисных центрах, часто неофициальных, могут при ремонте заменить оригинальную запчасть на более дешевые аналоги, которые ломаются быстрее. Кроме того, мастер может выдать простой ремонт за сложный, придумав какие-либо поломки, или без согласия клиента провести дополнительные работы, чтобы завысить цену за работу, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.При заключении договора Поздняков советует проверить в копии документа наличие фирменного наименования, указание местоположения организации, видов и стоимости услуги, описания и цены товара, времени принятия техники в работу и сроков окончания ремонта. Необходимо также обратить внимание на наличие подписи и сотрудника центра, и владельца техники.По словам юриста, чтобы обезопасить себя от обмана, потребителям следует изучить информацию о сервисном центре, узнать, как давно он существует на рынке. Обращаться лучше к крупным официальным компаниям, считает собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20210918/obman-1750525261.html

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2021

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общество, роскачество, россия, игорь поздняков