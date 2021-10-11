Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/nuland-1754016413.html
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:02
2021-10-11T14:17
сша
россия
в мире
москва
виктория нуланд
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/38/1435683801_0:253:4847:2979_1920x0_80_0_0_cdb3b896096303b16b193252d4948f50.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Стабильные и предсказуемые отношения", - ответила она на вопрос о том, что станет главной темой предстоящих переговоров в Москве.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днём и, как сообщалось ранее, пробудет в российской столице 11-13 октября. У неё запланированы встречи в МИД РФ, а также других ведомствах.Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.
https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html
https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143568/38/1435683801_270:0:4578:3231_1920x0_80_0_0_ca165a138a729084a5a32d1a822cb244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, в мире, москва, виктория нуланд, мария захарова
14:02 11.10.2021 (обновлено: 14:17 11.10.2021)
 
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

Нуланд назвала стабильность отношений России и США основной темой переговоров в Москве

© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Стабильные и предсказуемые отношения", - ответила она на вопрос о том, что станет главной темой предстоящих переговоров в Москве.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 01:59
МИД подтвердил информацию об официальном визите Нуланд в Москву
Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днём и, как сообщалось ранее, пробудет в российской столице 11-13 октября. У неё запланированы встречи в МИД РФ, а также других ведомствах.
Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 12:23
"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
 
СШАРоссияВ миреМоскваВиктория НуландМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния