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Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T14:02
2021-10-11T14:02
2021-10-11T14:17
сша
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в мире
москва
виктория нуланд
мария захарова
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Стабильные и предсказуемые отношения", - ответила она на вопрос о том, что станет главной темой предстоящих переговоров в Москве.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днём и, как сообщалось ранее, пробудет в российской столице 11-13 октября. У неё запланированы встречи в МИД РФ, а также других ведомствах.Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.
https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html
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сша, россия, в мире, москва, виктория нуланд, мария захарова
14:02 11.10.2021 (обновлено: 14:17 11.10.2021)
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Нуланд назвала стабильность отношений России и США основной темой переговоров в Москве