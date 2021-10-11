https://ria.ru/20211011/nuland-1754016413.html

Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве - РИА Новости, 11.10.2021

Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве

Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:02

2021-10-11T14:17

сша

россия

в мире

москва

виктория нуланд

мария захарова

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США, заявила РИА Новости заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Стабильные и предсказуемые отношения", - ответила она на вопрос о том, что станет главной темой предстоящих переговоров в Москве.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово в понедельник днём и, как сообщалось ранее, пробудет в российской столице 11-13 октября. У неё запланированы встречи в МИД РФ, а также других ведомствах.Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива визита Нуланд в Москву исходила от американской стороны. При этом дипломат с 2019 года находилась в черном списке Москвы, и ей было запрещено въезжать на территорию РФ.

https://ria.ru/20211009/nuland-1753779260.html

https://ria.ru/20210925/nuland-1751758347.html

сша

россия

москва

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сша, россия, в мире, москва, виктория нуланд, мария захарова