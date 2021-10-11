https://ria.ru/20211011/nuland-1754013257.html
Виктория Нуланд прибыла в Москву
Виктория Нуланд прибыла в Москву - РИА Новости, 11.10.2021
Виктория Нуланд прибыла в Москву
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:52
2021-10-11T13:52
2021-10-11T20:47
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан. Нуланд пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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Прибытие в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости. Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
2021-10-11T13:52
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в мире, сша, виктория нуланд, россия
13:52 11.10.2021 (обновлено: 20:47 11.10.2021)
Виктория Нуланд прибыла в Москву
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву