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Виктория Нуланд прибыла в Москву
Виктория Нуланд прибыла в Москву - РИА Новости, 11.10.2021
Виктория Нуланд прибыла в Москву
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:52
2021-10-11T20:47
в мире
сша
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости.Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан. Нуланд пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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353
60
Прибытие в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости. Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
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в мире, сша, виктория нуланд, россия
13:52 11.10.2021 (обновлено: 20:47 11.10.2021)
 
Виктория Нуланд прибыла в Москву

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с российскими официальными лицами, передает корреспондент РИА Новости.
Высокопоставленный американский дипломат прилетела в аэропорт Домодедово днем, ее встретил посол США в России Джон Салливан.
Нуланд пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что инициатива визита исходила от американской стороны.
Виктория Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 14:02
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
 
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