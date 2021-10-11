https://ria.ru/20211011/nochi-1753938966.html

Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России

Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России - РИА Новости, 11.10.2021

Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России

Ночные температуры в центре Европейской России вырастут с отрицательных значений до положительных 4-7 градусов под влиянием ложбины низкого давления, сообщил... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T03:39

2021-10-11T03:39

2021-10-11T03:39

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ночные температуры в центре Европейской России вырастут с отрицательных значений до положительных 4-7 градусов под влиянием ложбины низкого давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд."Со вторника ложбина низкого давления будет продвигаться в центре Европейской России... Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость. Температура понизится до 6-10 градусов днем, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков", - сказал Вильфанд.Он также отметил, что антициклон, который определял погоду в регионе в течение последних десяти дней, смещается. Синоптик пояснил, что с антициклоном были связаны наблюдавшиеся заморозки - земля успевала остывать в ясную ночь. При циклоне небо будет затянуто тучами и остывать поверхность земли не будет.

https://ria.ru/20211011/pogoda-1753938209.html

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2021

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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд