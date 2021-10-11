https://ria.ru/20211011/neft-1753947621.html

Цены на нефть подскочили из-за дорогого газа

Цены на нефть подскочили из-за дорогого газа - РИА Новости, 11.10.2021

Цены на нефть подскочили из-за дорогого газа

Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T08:37

2021-10-11T08:37

2021-10-11T09:24

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.По состоянию на 8:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.Росту способствует высокий спрос на нефть в качестве альтернативы сильно подорожавшему природному газу. Так, в Европе контракты на поставку этого топлива с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до тысячи долларов, но импульс к поискам замены стал очевиден.Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа члены картеля увеличивают параметр на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений, отметили в комментарии газете The Wall Street Journal аналитики NAB.В последнее время существенно выросли цены на другие энергоресурсы. В частности, в октябре исторический рекорд обновила стоимость энергетического угля — более 300 долларов за тонну.

https://ria.ru/20211008/gaz-1753727101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, европа, опек, цены на нефть