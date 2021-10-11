08:37 11.10.2021 (обновлено: 09:24 11.10.2021)
Цены на нефть подскочили из-за дорогого газа
Цены на нефть выросли почти на два процента из-за дорогого газа
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть с открытия бирж выросли почти на два процента: высокий спрос на нее поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 1,63 процента, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на техасскую "легкую" WTI — на 2,04 процента, до 80,95 доллара за баррель.
Росту способствует высокий спрос на нефть в качестве альтернативы сильно подорожавшему природному газу. Так, в Европе контракты на поставку этого топлива с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до тысячи долларов, но импульс к поискам замены стал очевиден.
Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа члены картеля увеличивают параметр на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений, отметили в комментарии газете The Wall Street Journal аналитики NAB.
В последнее время существенно выросли цены на другие энергоресурсы. В частности, в октябре исторический рекорд обновила стоимость энергетического угля — более 300 долларов за тонну.
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