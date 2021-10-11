https://ria.ru/20211011/nechaev-1754050107.html

Нечаева избрали руководителем фракции "Новые люди" в Госдуме

Нечаева избрали руководителем фракции "Новые люди" в Госдуме - РИА Новости, 11.10.2021

Нечаева избрали руководителем фракции "Новые люди" в Госдуме

Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что решением фракции он избран ее руководителем в Госдуме нового созыва. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:19

2021-10-11T16:19

2021-10-11T17:08

политика

госдума рф

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что решением фракции он избран ее руководителем в Госдуме нового созыва."Меня избрали главой фракции. Владислава Даванкова и Сардану Авксентьеву избрали заместителями председателя фракции", - сказал Нечаев журналистам по итогам первого заседания фракции.Политик также отметил, что "Новые люди" определили комитеты, в которых хотели бы представлять свою фракцию - это комитет по региональной политике и местному самоуправлению, куда планирует направиться Авксентьева, комитет по науке и высшему образованию и просвещению (Максим Гулин и Ксения Горячева соответственно), комитет по экологии (самый молодой депутат Георгий Арапов - 22 года), комитет по туризму (Сангаджи Тарбаев), а также комитет по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин)."У нас было намерение, чтобы наша фракция представляла в Госдуме не только тех, кто голосовал за нас, но и те почти 5 миллионов голосов, которые были отданы за партии, которые не прошли в Госдуму. Это люди с экологической повесткой, это много идей, связанных с развитием демографии в России, пенсионная тематика. И фракция подтвердила наше намерение, чтобы повестку расширить до тех, чьи голоса не представлены", - добавил он.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в нижнюю палату парламента получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, впервые прошедшие в парламент "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211011/vitse-spiker-1754050793.html

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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди", алексей нечаев