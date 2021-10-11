https://ria.ru/20211011/narkolaboratoriya-1754000755.html
Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 11.10.2021
Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
Полицейские в Новосибирской области закрыли нарколабораторию, где изготавливали наркотик мефедрон – изъято около 30 килограммов зелья, сообщает МВД Медиа со... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:04
2021-10-11T13:04
2021-10-11T13:04
происшествия
мошковский район
новосибирская область
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области закрыли нарколабораторию, где изготавливали наркотик мефедрон – изъято около 30 килограммов зелья, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в организации лаборатории по производству наркотических средств задержан житель Красноярского края", - приводятся в сообщении слова Волк.По данным полиции, мужчина приехал в Новосибирскую область из Красноярска, арендовал дом в Мошковском районе, приобрел оборудование и ингредиенты для изготовления мефедрона и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта."На территории домовладения оперативники обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, изъято свыше 30 килограммов запрещенных веществ", - говорится в сообщении.Исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством мефедроном в разной степени готовности. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.
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мошковский район
новосибирская область
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происшествия, мошковский район, новосибирская область, ирина волк
Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию, в которой изготавливали мефедрон
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирской области
закрыли нарколабораторию, где изготавливали наркотик мефедрон – изъято около 30 килограммов зелья, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк
.
"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в организации лаборатории по производству наркотических средств задержан житель Красноярского края", - приводятся в сообщении слова Волк.
По данным полиции, мужчина приехал в Новосибирскую область из Красноярска, арендовал дом в Мошковском районе
, приобрел оборудование и ингредиенты для изготовления мефедрона и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта.
"На территории домовладения оперативники обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, изъято свыше 30 килограммов запрещенных веществ", - говорится в сообщении.
Исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством мефедроном в разной степени готовности. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.