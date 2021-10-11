https://ria.ru/20211011/narkolaboratoriya-1754000755.html

Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию

Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 11.10.2021

Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию

Полицейские в Новосибирской области закрыли нарколабораторию, где изготавливали наркотик мефедрон – изъято около 30 килограммов зелья, сообщает МВД Медиа со... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:04

2021-10-11T13:04

происшествия

мошковский район

новосибирская область

ирина волк

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области закрыли нарколабораторию, где изготавливали наркотик мефедрон – изъято около 30 килограммов зелья, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк."Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в организации лаборатории по производству наркотических средств задержан житель Красноярского края", - приводятся в сообщении слова Волк.По данным полиции, мужчина приехал в Новосибирскую область из Красноярска, арендовал дом в Мошковском районе, приобрел оборудование и ингредиенты для изготовления мефедрона и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта."На территории домовладения оперативники обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, изъято свыше 30 килограммов запрещенных веществ", - говорится в сообщении.Исследование подтвердило, что изъятое является наркотическим средством мефедроном в разной степени готовности. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753638491.html

мошковский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мошковский район, новосибирская область, ирина волк