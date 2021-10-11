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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211011/moskva-1753965124.html
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:43
2021-10-11T10:45
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания", - сообщает штаб.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
10:43 11.10.2021 (обновлено: 10:45 11.10.2021)
 
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

В оперштабе заявили, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло вдвое

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Врач перевозит пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания", - сообщает штаб.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
10:16Распространение коронавируса
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
 
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