https://ria.ru/20211011/moskva-1753965124.html

В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.10.2021

В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T10:43

2021-10-11T10:43

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания", - сообщает штаб.

https://ria.ru/20211011/covid-19-1753959058.html

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2021

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