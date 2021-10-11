https://ria.ru/20211011/moskva-1753965124.html
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T10:43
2021-10-11T10:43
2021-10-11T10:45
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID наблюдается в Москве: число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания", - сообщает штаб.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
10:43 11.10.2021 (обновлено: 10:45 11.10.2021)
В оперштабе заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
В оперштабе заявили, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве выросло вдвое