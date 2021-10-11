https://ria.ru/20211011/moryaki-1754066530.html

В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками

В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками - РИА Новости, 11.10.2021

В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками

Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:25

2021-10-11T17:25

2021-10-11T17:25

в мире

оон

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

петр порошенко

постоянная палата третейского суда

керченский пролив

черное море

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ГААГА (Нидерланды), 11 окт - РИА Новости. Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками, задержанными Россией в 2018 году в Черном море.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, СМИ не будут аккредитованы на заседание из-за санитарных ограничений."В связи с санитарными мерами доступ СМИ на территорию суда закрыт, аккредитации не предоставляются", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы, слушания проходят в смешанном формате: некоторые представители сторон и члены арбитража будут присутствовать лично, другие примут участие посредством видеоконференции.На данном этапе слушания касаются предварительных возражений России.В ходе заседания 11 октября свои аргументы представит российская сторона, 12 октября слово будет предоставлено украинским представителям. Второй этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которых также пройдут прения сторон. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу.Открытыми будут только выступления российской и украинской стороны в начале заседания, в дальнейшем слушания пройдут в закрытом режиме.Как сообщил в начале заседания представитель суда, в связи с сохраняющимися ограничениями на передвижения, вызванными санитарными мерами, "Арбитражный трибунал решил, что слушания будут проходить в гибридном формате, ряд участников слушаний и членов трибунала будут присутствовать лично, другие - в режиме видеоконференции".Судебное разбирательство было инициировано украинской стороной 1 апреля 2019 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20211011/moryaki-1754057605.html

https://ria.ru/20211011/kuban-1754042365.html

https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html

керченский пролив

черное море

россия

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в мире, оон, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, постоянная палата третейского суда, керченский пролив, черное море, гаагский арбитраж, игорь воронченко, россия