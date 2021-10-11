Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/moryaki-1754066530.html
В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками
В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками - РИА Новости, 11.10.2021
В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками
Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:25
2021-10-11T17:25
в мире
оон
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
петр порошенко
постоянная палата третейского суда
керченский пролив
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259613_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_100d3b6ae5a32793ba3be01b57055480.jpg
ГААГА (Нидерланды), 11 окт - РИА Новости. Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками, задержанными Россией в 2018 году в Черном море.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, СМИ не будут аккредитованы на заседание из-за санитарных ограничений."В связи с санитарными мерами доступ СМИ на территорию суда закрыт, аккредитации не предоставляются", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы, слушания проходят в смешанном формате: некоторые представители сторон и члены арбитража будут присутствовать лично, другие примут участие посредством видеоконференции.На данном этапе слушания касаются предварительных возражений России.В ходе заседания 11 октября свои аргументы представит российская сторона, 12 октября слово будет предоставлено украинским представителям. Второй этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которых также пройдут прения сторон. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу.Открытыми будут только выступления российской и украинской стороны в начале заседания, в дальнейшем слушания пройдут в закрытом режиме.Как сообщил в начале заседания представитель суда, в связи с сохраняющимися ограничениями на передвижения, вызванными санитарными мерами, "Арбитражный трибунал решил, что слушания будут проходить в гибридном формате, ряд участников слушаний и членов трибунала будут присутствовать лично, другие - в режиме видеоконференции".Судебное разбирательство было инициировано украинской стороной 1 апреля 2019 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
https://ria.ru/20211011/moryaki-1754057605.html
https://ria.ru/20211011/kuban-1754042365.html
https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html
керченский пролив
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259613_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fa8efb3248303598212a286a7939f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, постоянная палата третейского суда, керченский пролив, черное море, гаагский арбитраж, игорь воронченко, россия
17:25 11.10.2021
 
В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками

В Гааге начались слушания по инциденту с украинскими моряками, задержанными в Черном море

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДворец мира в Гааге
Дворец мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГААГА (Нидерланды), 11 окт - РИА Новости. Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками, задержанными Россией в 2018 году в Черном море.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, СМИ не будут аккредитованы на заседание из-за санитарных ограничений.
"В связи с санитарными мерами доступ СМИ на территорию суда закрыт, аккредитации не предоставляются", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, слушания проходят в смешанном формате: некоторые представители сторон и члены арбитража будут присутствовать лично, другие примут участие посредством видеоконференции.
На данном этапе слушания касаются предварительных возражений России.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 16:46
Москва против рассмотрения дела о моряках в Гааге, заявил посол России
В ходе заседания 11 октября свои аргументы представит российская сторона, 12 октября слово будет предоставлено украинским представителям. Второй этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которых также пройдут прения сторон. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу.
Открытыми будут только выступления российской и украинской стороны в начале заседания, в дальнейшем слушания пройдут в закрытом режиме.
Как сообщил в начале заседания представитель суда, в связи с сохраняющимися ограничениями на передвижения, вызванными санитарными мерами, "Арбитражный трибунал решил, что слушания будут проходить в гибридном формате, ряд участников слушаний и членов трибунала будут присутствовать лично, другие - в режиме видеоконференции".
Судебное разбирательство было инициировано украинской стороной 1 апреля 2019 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 15:47
В Раде предъявили России территориальные претензии
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 13:32
В Киеве надеются на наказание России за инцидент в Керченском проливе
 
В миреООНВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Петр ПорошенкоПостоянная палата третейского судаКерченский проливЧерное мореГаагский арбитражИгорь ВоронченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния