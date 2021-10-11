https://ria.ru/20211011/moryaki-1754057605.html

Москва против рассмотрения дела о моряках в Гааге, заявил посол России

Москва против рассмотрения дела о моряках в Гааге, заявил посол России - РИА Новости, 11.10.2021

Москва против рассмотрения дела о моряках в Гааге, заявил посол России

Инициированное Украиной разбирательство по поводу ситуации с моряками в ноябре 2018 года в Черном море касается инцидента между украинскими военными и... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T16:46

2021-10-11T16:46

2021-10-11T16:46

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керченский пролив

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ГААГА (Нидерланды), 11 окт - РИА Новости. Инициированное Украиной разбирательство по поводу ситуации с моряками в ноябре 2018 года в Черном море касается инцидента между украинскими военными и российскими пограничниками с применением вооружения, поэтому не может рассматриваться в Арбитражном трибунале, заявил посол по особым поручения МИД РФ Дмитрий Лобач."Инициированное Украиной разбирательство касается вооруженного столкновения между военными Украины и России, поэтому не может рассматриваться в Арбитражном трибунале", - сказал российский представитель, выступление которого транслировалось на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге.Он отметил, что на двух украинских катерах "Никополь" и "Бердянск", а также на буксире "Яны Капу" находились военные, выполнявшие приказ, и вооружение. "Когда они были обнаружены российскими военными и проинформированы о запрете на вхождение в российские территориальные воды, то продолжили движение", - сказал российский дипломат.Он напомнил, что в 2019 году моряки и техника были возвращены Украине. "Таким образом, это разбирательство не входит в компетенцию этого трибунала", - пояснил он.Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге приступил в понедельник к слушаниям в рамках инициированного Украиной разбирательства после инцидента с украинскими моряками, задержанными Россией в 2018 году в Черном море.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, СМИ не будут аккредитованы на заседание из-за санитарных ограничений."В связи с санитарными мерами, доступ СМИ на территорию суда закрыт, аккредитации не предоставляются", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы, слушания проходят в смешанном формате: некоторые представители сторон и члены арбитража будут присутствовать лично, другие примут участие посредством видеоконференции.На данном этапе слушания касаются предварительных возражений России, которая считает, что рассмотрение этого дела не входит в компетенцию Арбитражного трибунала.В ходе заседания 11 октября свои аргументы представила российская сторона, 12 октября слово будет предоставлено украинским представителям. Второй этап слушаний запланирован на 14-15 октября, в ходе которых также пройдут прения сторон. При необходимости дополнительное заседание состоится в субботу.Открытыми будут только выступления российской и украинской стороны в начале заседания, в дальнейшем слушания пройдут в закрытом режиме.Судебное разбирательство было инициировано украинской стороной 1 апреля 2019 года. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html

https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

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в мире, оон, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), петр порошенко, постоянная палата третейского суда, керченский пролив, черное море, игорь воронченко, россия