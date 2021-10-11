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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211011/mordoviya-1754067678.html
В Мордовии будут развивать женский, детский и студенческий бокс
В Мордовии будут развивать женский, детский и студенческий бокс - РИА Новости, 11.10.2021
В Мордовии будут развивать женский, детский и студенческий бокс
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым вопросы развития и популяризации бокса, в том числе... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:35
2021-10-11T17:35
республика мордовия
спорт
республика мордовия
кирилл щекутьев
екатерина пальцева
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым вопросы развития и популяризации бокса, в том числе детского, женского и студенческого, сообщает пресс-служба главы республики.В Мордовии бокс является одним из базовых вида спорта, спортивный резерв готовят в 6 учреждениях, где в общей сложности занимаются 1170 человек. В состав сборной команды России по боксу входят 6 спортсменов республики."В рамках действующей программы развития мы планируем за 4 года увеличить в два раза количество детей, занимающихся боксом – в Мордовии также есть все возможности для этого", - сказал Щекутьев. Руководитель Федерации бокса России предложил Здунову возглавить наблюдательный совет региональной ассоциации.Кроме того, стороны договорились объединить усилия по развитию в республике женского бокса, в этой связи решено провести на площадке Мордовии масштабные соревнования федерального уровня.Также обсудили вопросы развития Лиги студенческого бокса в регионе и взаимодействия с Федерацией бокса Мордовии в части материально-технического укрепления спортивных баз.Глава Мордовии предложил рассмотреть республику как площадку для проведения одного из зрелищных боев спортсменов-профессионалов. "Яркое спортивное шоу - это лучший вариант для популяризации бокса", - подчеркнул Здунов.Отмечается, что в 2021 году спортсмены сборной команды Мордовии завоевали 16 медалей на всероссийских и международных соревнованиях: 7 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых. Мария Кучманова стала серебряным призером первенства России среди юниорок и победителем международного турнира. Екатерина Пальцева завоевала золото на чемпионате мира среди военнослужащих.В марте этого года в физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР по боксу им. Олега Маскаева состоялось первенство ПФО по боксу среди юношей, в котором приняли участие более 200 человек. В 2022 году Мордовия претендует на проведение финальных соревнований по боксу в рамках всероссийской Спартакиады учащихся.В сентябре 2021 года в Мордовии по инициативе Федерации бокса России при поддержке главы республики стартовал образовательный проект "Бокс - в школу". В рамках проекта в программы трёх школ республики будут включены занятия боксом в качестве дополнительного урока физической культуры, которые охватят детей разного возраста.
https://ria.ru/20210916/mordoviya-1750390877.html
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спорт, республика мордовия, кирилл щекутьев, екатерина пальцева, россия
17:35 11.10.2021
 

В Мордовии будут развивать женский, детский и студенческий бокс

© Фото : страница Европейской конфедерации бокса (EUBC) в FacebookБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Фото : страница Европейской конфедерации бокса (EUBC) в Facebook
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым вопросы развития и популяризации бокса, в том числе детского, женского и студенческого, сообщает пресс-служба главы республики.
В Мордовии бокс является одним из базовых вида спорта, спортивный резерв готовят в 6 учреждениях, где в общей сложности занимаются 1170 человек. В состав сборной команды России по боксу входят 6 спортсменов республики.
"В рамках действующей программы развития мы планируем за 4 года увеличить в два раза количество детей, занимающихся боксом – в Мордовии также есть все возможности для этого", - сказал Щекутьев. Руководитель Федерации бокса России предложил Здунову возглавить наблюдательный совет региональной ассоциации.
Кроме того, стороны договорились объединить усилия по развитию в республике женского бокса, в этой связи решено провести на площадке Мордовии масштабные соревнования федерального уровня.
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Также обсудили вопросы развития Лиги студенческого бокса в регионе и взаимодействия с Федерацией бокса Мордовии в части материально-технического укрепления спортивных баз.
Глава Мордовии предложил рассмотреть республику как площадку для проведения одного из зрелищных боев спортсменов-профессионалов. "Яркое спортивное шоу - это лучший вариант для популяризации бокса", - подчеркнул Здунов.
Отмечается, что в 2021 году спортсмены сборной команды Мордовии завоевали 16 медалей на всероссийских и международных соревнованиях: 7 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых. Мария Кучманова стала серебряным призером первенства России среди юниорок и победителем международного турнира. Екатерина Пальцева завоевала золото на чемпионате мира среди военнослужащих.
В марте этого года в физкультурно-оздоровительном комплексе СШОР по боксу им. Олега Маскаева состоялось первенство ПФО по боксу среди юношей, в котором приняли участие более 200 человек. В 2022 году Мордовия претендует на проведение финальных соревнований по боксу в рамках всероссийской Спартакиады учащихся.
В сентябре 2021 года в Мордовии по инициативе Федерации бокса России при поддержке главы республики стартовал образовательный проект "Бокс - в школу". В рамках проекта в программы трёх школ республики будут включены занятия боксом в качестве дополнительного урока физической культуры, которые охватят детей разного возраста.

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