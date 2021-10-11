https://ria.ru/20211011/moloko-1753992070.html

В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко

В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко - РИА Новости, 11.10.2021

В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко

Власти Мурманской области приняли решение увеличить ставку на коровье молоко более чем на 50% до 10,6 тысячи рублей за тонну, сообщил губернатор Андрей Чибис на РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T12:36

2021-10-11T12:36

2021-10-11T12:36

мурманская область

экономика

мурманская область

норвегия

финляндия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение увеличить ставку на коровье молоко более чем на 50% до 10,6 тысячи рублей за тонну, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона."Понимая, что затраты на производство молока растут ежегодно, мы приняли это решение об увеличении ставки более чем на 50%, ставка составит 10,6 тысячи рублей за тонну. Перарасчет будет произведен с начала 2021 года, на эти цели мы дополнительно выделим более 50 миллионов рублей. Средства будут доведены всем 17 предприятиям региона уже в ноябре", - сказал глава региона.Чибис также отметил, что, несмотря на сложные климатические условия, с 2020 года в регионе наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства - по сравнению с 2019 годом он составил 4%."Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20%. Это очень хороший показатель. И мы возобновили на мощностях "Туломы" выпуск местного диетического яйца", - пояснил Чибис.В целом, что касается сельскохозяйственной отрасли региона, то в 2021 году она получит государственную поддержку на общую сумму более 586 миллионов рублей, 364 миллионов из которых – из регионального бюджета. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.Всего в сельскохозяйственной отрасли региона занято более 3 тысяч человек. На территории Мурманской области работают порядка 20 крупных производителей пищевой продукции, 10 сельхозорганизаций и 29 крестьянских фермерских хозяйств, 15 из которых являются грантополучателями."Ежегодно выплачиваются два вида грантов. Это "Агростартап" для начинающих фермеров до 5 миллионов рублей для сферы животноводства и до 3 миллионов для других подотраслей сельского хозяйства. Также – грант на развитие семейной фермы в размере до 10 миллионов рублей", - пояснила Кузнецова.Вице-губернатор также отметила, что в регионе реализуются перспективные инвестиционные проекты в сфере растениеводства и аквакультуры. Предприятия региона успешно выходят на экспорт, примерами являются "Кольский край", которое направляет ягоды на экспорт в Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию, и СХПК "Тундра", экспортирующий оленину.

https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html

https://ria.ru/20210929/lizaalert-1752392333.html

https://ria.ru/20210923/murmansk-1751506878.html

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экономика, мурманская область, норвегия, финляндия, андрей чибис