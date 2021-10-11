Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20211011/moloko-1753992070.html
В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко
В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко - РИА Новости, 11.10.2021
В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко
Власти Мурманской области приняли решение увеличить ставку на коровье молоко более чем на 50% до 10,6 тысячи рублей за тонну, сообщил губернатор Андрей Чибис на РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:36
2021-10-11T12:36
мурманская область
экономика
мурманская область
норвегия
финляндия
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/06/1556080617_0:56:3443:1993_1920x0_80_0_0_c49e16ab66625dfa0798a1d12184f3c0.jpg
МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение увеличить ставку на коровье молоко более чем на 50% до 10,6 тысячи рублей за тонну, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона."Понимая, что затраты на производство молока растут ежегодно, мы приняли это решение об увеличении ставки более чем на 50%, ставка составит 10,6 тысячи рублей за тонну. Перарасчет будет произведен с начала 2021 года, на эти цели мы дополнительно выделим более 50 миллионов рублей. Средства будут доведены всем 17 предприятиям региона уже в ноябре", - сказал глава региона.Чибис также отметил, что, несмотря на сложные климатические условия, с 2020 года в регионе наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства - по сравнению с 2019 годом он составил 4%."Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20%. Это очень хороший показатель. И мы возобновили на мощностях "Туломы" выпуск местного диетического яйца", - пояснил Чибис.В целом, что касается сельскохозяйственной отрасли региона, то в 2021 году она получит государственную поддержку на общую сумму более 586 миллионов рублей, 364 миллионов из которых – из регионального бюджета. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.Всего в сельскохозяйственной отрасли региона занято более 3 тысяч человек. На территории Мурманской области работают порядка 20 крупных производителей пищевой продукции, 10 сельхозорганизаций и 29 крестьянских фермерских хозяйств, 15 из которых являются грантополучателями."Ежегодно выплачиваются два вида грантов. Это "Агростартап" для начинающих фермеров до 5 миллионов рублей для сферы животноводства и до 3 миллионов для других подотраслей сельского хозяйства. Также – грант на развитие семейной фермы в размере до 10 миллионов рублей", - пояснила Кузнецова.Вице-губернатор также отметила, что в регионе реализуются перспективные инвестиционные проекты в сфере растениеводства и аквакультуры. Предприятия региона успешно выходят на экспорт, примерами являются "Кольский край", которое направляет ягоды на экспорт в Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию, и СХПК "Тундра", экспортирующий оленину.
https://ria.ru/20211005/prombezopasnost-1753201207.html
https://ria.ru/20210929/lizaalert-1752392333.html
https://ria.ru/20210923/murmansk-1751506878.html
мурманская область
норвегия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155608/06/1556080617_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3ea22be413ebaec1a47ce5090a61fdb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, мурманская область, норвегия, финляндия, андрей чибис
12:36 11.10.2021
 
В Мурманской области проиндексируют ставку на коровье молоко

Ставку на коровье молоко в Мурманской области проиндексируют более чем на 50%

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение увеличить ставку на коровье молоко более чем на 50% до 10,6 тысячи рублей за тонну, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.
"Понимая, что затраты на производство молока растут ежегодно, мы приняли это решение об увеличении ставки более чем на 50%, ставка составит 10,6 тысячи рублей за тонну. Перарасчет будет произведен с начала 2021 года, на эти цели мы дополнительно выделим более 50 миллионов рублей. Средства будут доведены всем 17 предприятиям региона уже в ноябре", - сказал глава региона.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:12Мурманская область
Ростехнадзор заявил о высоком уровне промбезопасности в Мурманской области
Чибис также отметил, что, несмотря на сложные климатические условия, с 2020 года в регионе наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства - по сравнению с 2019 годом он составил 4%.
"Значительный вклад в рост производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20%. Это очень хороший показатель. И мы возобновили на мощностях "Туломы" выпуск местного диетического яйца", - пояснил Чибис.
В целом, что касается сельскохозяйственной отрасли региона, то в 2021 году она получит государственную поддержку на общую сумму более 586 миллионов рублей, 364 миллионов из которых – из регионального бюджета. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.
Поиск пропавших в лесной полосе
29 сентября, 20:03Мурманская область
Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей
Всего в сельскохозяйственной отрасли региона занято более 3 тысяч человек. На территории Мурманской области работают порядка 20 крупных производителей пищевой продукции, 10 сельхозорганизаций и 29 крестьянских фермерских хозяйств, 15 из которых являются грантополучателями.
"Ежегодно выплачиваются два вида грантов. Это "Агростартап" для начинающих фермеров до 5 миллионов рублей для сферы животноводства и до 3 миллионов для других подотраслей сельского хозяйства. Также – грант на развитие семейной фермы в размере до 10 миллионов рублей", - пояснила Кузнецова.
Вице-губернатор также отметила, что в регионе реализуются перспективные инвестиционные проекты в сфере растениеводства и аквакультуры. Предприятия региона успешно выходят на экспорт, примерами являются "Кольский край", которое направляет ягоды на экспорт в Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию, и СХПК "Тундра", экспортирующий оленину.
Залив Северного Ледовитого океана у поселка Териберка на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:55Мурманская область
Парк в мурманской Териберке остановит "дикий" туризм
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьНорвегияФинляндияАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Пандемия COVID-19 возвращается новыми волнами, заявил Песков
13:09В ЯНАО возбудили дело о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в школе
13:08Бюджетные кредиты должны стать стимулом развития регионов, заявил Мишустин
13:08В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
13:06Путин встретится с главой "Справедливой России — За правду" Мироновым
13:05Путин проведет международный телефонный разговор
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
Лента новостейМолния