https://ria.ru/20211011/modernizatsiya-1754014739.html

Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей

Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей - РИА Новости, 11.10.2021

Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей

Районные больницы Ленинградской области до конца года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 210 новых санитарных автомобилей; РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:55

2021-10-11T13:55

2021-10-11T13:55

ленинградская область

здравоохранение

тосненский район

транспорт

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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Районные больницы Ленинградской области до конца года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 210 новых санитарных автомобилей; уже переданы в пользование 180 единиц специального транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в целом, региональная программа рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение транспорта, медицинского оборудование, а также проведение капитального ремонта. В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлены более 237 миллионов рублей.В этом году медучреждения Тосненской района уже получили 13 автомобилей "Лада Ларгус " по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Тосненские поликлиники обслуживают порядка 126 тысяч жителей в год, из них ― около 20 тысяч детей.Терапевты и педиатры Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поликлиник ежедневно обслуживают около 110 вызовов. С начала ввода машин в эксплуатацию врачами поликлиник Тосненского района было осуществлено более десяти тысяч выездов для оказания медицинской помощи пациентам на домуКак отметили в обладминистрации, санитарный транспорт на базе "Лада Ларгус" уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных.

https://ria.ru/20211005/sotsproekt-1753220098.html

тосненский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение, тосненский район, транспорт