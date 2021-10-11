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Ленинградская область
https://ria.ru/20211011/modernizatsiya-1754014739.html
Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей
Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей - РИА Новости, 11.10.2021
Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей
Районные больницы Ленинградской области до конца года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 210 новых санитарных автомобилей; РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:55
2021-10-11T13:55
ленинградская область
здравоохранение
тосненский район
транспорт
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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Районные больницы Ленинградской области до конца года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 210 новых санитарных автомобилей; уже переданы в пользование 180 единиц специального транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, в целом, региональная программа рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение транспорта, медицинского оборудование, а также проведение капитального ремонта. В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлены более 237 миллионов рублей.В этом году медучреждения Тосненской района уже получили 13 автомобилей "Лада Ларгус " по программе модернизации первичного звена здравоохранения.Тосненские поликлиники обслуживают порядка 126 тысяч жителей в год, из них ― около 20 тысяч детей.Терапевты и педиатры Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поликлиник ежедневно обслуживают около 110 вызовов. С начала ввода машин в эксплуатацию врачами поликлиник Тосненского района было осуществлено более десяти тысяч выездов для оказания медицинской помощи пациентам на домуКак отметили в обладминистрации, санитарный транспорт на базе "Лада Ларгус" уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных.
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здравоохранение, тосненский район, транспорт
13:55 11.10.2021
 

Районные больницы Ленобласти в 2021 году получат 210 новых автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "Лада-Ларгус"
Автомобили Лада-Ларгус - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Районные больницы Ленинградской области до конца года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения получат 210 новых санитарных автомобилей; уже переданы в пользование 180 единиц специального транспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, в целом, региональная программа рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение транспорта, медицинского оборудование, а также проведение капитального ремонта. В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлены более 237 миллионов рублей.
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В этом году медучреждения Тосненской района уже получили 13 автомобилей "Лада Ларгус " по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Тосненские поликлиники обслуживают порядка 126 тысяч жителей в год, из них ― около 20 тысяч детей.
Терапевты и педиатры Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поликлиник ежедневно обслуживают около 110 вызовов. С начала ввода машин в эксплуатацию врачами поликлиник Тосненского района было осуществлено более десяти тысяч выездов для оказания медицинской помощи пациентам на дому
Как отметили в обладминистрации, санитарный транспорт на базе "Лада Ларгус" уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных.
 
Ленинградская областьЗдравоохранениеТосненский районТранспорт
 
 
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