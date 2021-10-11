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МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России
МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России - РИА Новости, 11.10.2021
МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России
Заявления о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T20:48
2021-10-11T20:52
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заявления о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.Он отреагировал на выступление делегации США, которая предъявила претензии в адрес РФ."Любые утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований. Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации", - сказал Воронцов.По его словам, Россия досконально соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон
20:48 11.10.2021 (обновлено: 20:52 11.10.2021)
 
МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России

МИД назвал заявления о наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательными

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заявления о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Он отреагировал на выступление делегации США, которая предъявила претензии в адрес РФ.
"Любые утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований. Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации", - сказал Воронцов.
По его словам, Россия досконально соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 00:31
В МИД назвали проблемные моменты в диалоге России и США
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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