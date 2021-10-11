https://ria.ru/20211011/mid-1754100220.html

МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России

МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России - РИА Новости, 11.10.2021

МИД отреагировал на заявления США о ядерном потенциале России

Заявления о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, заявил на заседании первого комитета... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T20:48

2021-10-11T20:48

2021-10-11T20:52

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Заявления о значительном количественном наращивании Россией ядерного потенциала бездоказательны и лишены оснований, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.Он отреагировал на выступление делегации США, которая предъявила претензии в адрес РФ."Любые утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований. Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации", - сказал Воронцов.По его словам, Россия досконально соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон