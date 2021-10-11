https://ria.ru/20211011/memorial-1754035268.html

Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста

Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста - РИА Новости, 11.10.2021

Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста

Неизвестные повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста в городе Васильков Киевской области, полицейские устанавливают обстоятельства... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:16

2021-10-11T15:19

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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста в городе Васильков Киевской области, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.По данным пресс-службы, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию о том, что в городе Васильков поврежден памятник жертвам Холокоста."Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы Обуховского районного управления полиции установили, что возле памятника "Жертвам Холокоста" повреждена мемориальная табличка. На самом памятнике повреждения отсутствуют", - говорится в сообщении.Правоохранители выяснили, что табличку повредили еще в пятницу, но заявлений в полицию не поступало.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20211006/ministr-1753380319.html

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