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Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста
Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста - РИА Новости, 11.10.2021
Под Киевом повредили мемориал жертвам холокоста
Неизвестные повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста в городе Васильков Киевской области, полицейские устанавливают обстоятельства... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T15:16
2021-10-11T15:16
2021-10-11T15:19
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста в городе Васильков Киевской области, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.По данным пресс-службы, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию о том, что в городе Васильков поврежден памятник жертвам Холокоста."Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы Обуховского районного управления полиции установили, что возле памятника "Жертвам Холокоста" повреждена мемориальная табличка. На самом памятнике повреждения отсутствуют", - говорится в сообщении.Правоохранители выяснили, что табличку повредили еще в пятницу, но заявлений в полицию не поступало.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к преступлению.
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости.
Неизвестные повредили мемориальную табличку возле памятника жертвам Холокоста в городе Васильков Киевской области
, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления национальной полиции Украины
.
По данным пресс-службы, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию о том, что в городе Васильков поврежден памятник жертвам Холокоста.
"Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы Обуховского районного управления полиции установили, что возле памятника "Жертвам Холокоста" повреждена мемориальная табличка. На самом памятнике повреждения отсутствуют", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что табличку повредили еще в пятницу, но заявлений в полицию не поступало.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к преступлению.