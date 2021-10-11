Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211011/medvedev-1754009496.html
Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник
Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2021
Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник
Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:38
2021-10-11T13:38
политика
сша
москва
дмитрий козак
виктория нуланд
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752176949_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_1a4335eaf14848fed40c99622e014f8e.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей, сообщил РИА Новости источник в секретариате Медведева.Нуланд, которая в понедельник прибудет в Москву, считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР, в том числе Украине. В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Кроме того, они абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."Конечно нет. Дмитрий Анатольевич не знает о графиках передвижения всех американских замминистров, а статья оценивает не политику США, а действия нынешних украинских властей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос связан ли выход статьи с приездом замгоссекретаря США.Нуланд в ходе трехдневного визита проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, а также встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. По данным Госдепа, Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
https://ria.ru/20211011/medvedev-1753999614.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/medvedev-1753947427.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752176949_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_f40a191b8dcbf205b0b078ad7904c4ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, сша, москва, дмитрий козак, виктория нуланд, санкции в отношении россии, россия
13:38 11.10.2021
 
Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник

Источник сообщил, что статья Медведева про Украину не связана с приездом в Россию Нуланд

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей, сообщил РИА Новости источник в секретариате Медведева.
Нуланд, которая в понедельник прибудет в Москву, считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР, в том числе Украине. В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Кроме того, они абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 13:02
В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
"Конечно нет. Дмитрий Анатольевич не знает о графиках передвижения всех американских замминистров, а статья оценивает не политику США, а действия нынешних украинских властей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос связан ли выход статьи с приездом замгоссекретаря США.
Нуланд в ходе трехдневного визита проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, а также встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. По данным Госдепа, Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
Вчера, 08:34В мире
Медведев предрек крах союзничества США и Украины
 
ПолитикаСШАМоскваДмитрий КозакВиктория НуландСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45В России могут ужесточить проверки при получении разрешения на оружие
04:34Видео с закрытой вечеринки партии Зеленского разгневало украинцев
04:09Врач-инфекционист оценил влияние COVID-19 на репродуктивную систему
04:09Врач назвала самый важный элемент для иммунитета
03:57Россияне стали жаловаться на появление в Telegram трейдеров-мошенников
03:47Гутерреш оценил план действий по выводу иностранного контингента из Ливии
03:37Ученый МГУ рассказал, насколько выросла среднегодовая температура в Москве
03:29ГЛОНАСС перестанет использовать "советское" время
03:27Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
03:18Экономист рассказала, насколько вырастут пенсии в 2022 году
03:15Эксперты гида Michelin отметили качество продуктов в ресторанах Москвы
03:09На Камчатке в рамках учений подняли по тревоге береговых ракетчиков
03:00Эксперт дал совет, как улучшить кредитную историю перед ипотекой
02:45В Twitter появилась опция, позволяющая удалять подписчиков
02:17Аналитик предупредил, почему сейчас лучше не покупать доллары и евро
02:11Опрос показал, что каждый десятый россиянин готов соврать ради карьеры
02:08Пульмонолог рассказал, как контролировать дыхание после COVID-19
01:57На Камчатке в ходе арктического форума обсудили сохранение морской среды
01:52В офисе Зеленского назвали ситуацию на Украине анекдотической
01:38FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Лента новостейМолния