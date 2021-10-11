https://ria.ru/20211011/medvedev-1754009496.html

Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник

Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник - РИА Новости, 11.10.2021

Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник

Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:38

2021-10-11T13:38

2021-10-11T13:38

политика

сша

москва

дмитрий козак

виктория нуланд

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей, сообщил РИА Новости источник в секретариате Медведева.Нуланд, которая в понедельник прибудет в Москву, считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР, в том числе Украине. В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Кроме того, они абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он."Конечно нет. Дмитрий Анатольевич не знает о графиках передвижения всех американских замминистров, а статья оценивает не политику США, а действия нынешних украинских властей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос связан ли выход статьи с приездом замгоссекретаря США.Нуланд в ходе трехдневного визита проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, а также встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. По данным Госдепа, Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.

https://ria.ru/20211011/medvedev-1753999614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/medvedev-1753947427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, москва, дмитрий козак, виктория нуланд, санкции в отношении россии, россия