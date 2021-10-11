Статья Медведева про Украину не связана с приездом Нуланд, сообщил источник
Источник сообщил, что статья Медведева про Украину не связана с приездом в Россию Нуланд
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Выход статьи зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину не связан с визитом в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд, там оценивается не политика США, а действия нынешних украинских властей, сообщил РИА Новости источник в секретариате Медведева.
Нуланд, которая в понедельник прибудет в Москву, считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР, в том числе Украине. В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, зампред Совбеза не видит смысла в переговорах с украинскими властями, так как это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию. Кроме того, они абсолютно несамостоятельны, страна находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
"Конечно нет. Дмитрий Анатольевич не знает о графиках передвижения всех американских замминистров, а статья оценивает не политику США, а действия нынешних украинских властей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос связан ли выход статьи с приездом замгоссекретаря США.
Нуланд в ходе трехдневного визита проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, а также встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. По данным Госдепа, Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.