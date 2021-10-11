13:02 11.10.2021 (обновлено: 14:53 11.10.2021)
В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
В Кремле назвали статью Медведева об Украине идущей в унисон с ранее озвученными тезисами
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле считают статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину важной, в ней многое называется своими именами, и это идет в унисон с уже озвученным на различных уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины - это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.
"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о невозможности прямых контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания, что должно быть на повестке дня.
"Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось уже на различных уровнях", - добавил Песков.
9 октября, 04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
Он подчеркнул, что модальности не меняются, и не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей.
"И в этом контексте, конечно, какие-то перспективы (встречи президентов - ред.) пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - сказал Песков.