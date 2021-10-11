https://ria.ru/20211011/medvedev-1753999614.html

В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине

В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине - РИА Новости, 11.10.2021

В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине

В Кремле считают статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину важной, в ней многое называется своими именами, и это идет в унисон с уже... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:02

2021-10-11T13:02

2021-10-11T14:53

украина

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дмитрий медведев

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владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле считают статью зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину важной, в ней многое называется своими именами, и это идет в унисон с уже озвученным на различных уровнях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины - это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.Он подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о невозможности прямых контактов двух президентов до тех пор, пока нет понимания, что должно быть на повестке дня."Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось уже на различных уровнях", - добавил Песков.Он подчеркнул, что модальности не меняются, и не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей."И в этом контексте, конечно, какие-то перспективы (встречи президентов - ред.) пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211011/peregovory-1753935343.html

https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html

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украина, дмитрий песков, дмитрий медведев, политика, москва, владимир путин, владимир зеленский, россия