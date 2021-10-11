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https://ria.ru/20211011/medvedev-1753996353.html
В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой - РИА Новости, 11.10.2021
В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
Статья зампредседателя Совбеза РФ, председателя правящей партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева написано резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:50
2021-10-11T12:50
в мире
киев
сша
владимир зеленский
единая россия
верховная рада украины
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза РФ, председателя правящей партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева написано резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева нежелание России вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, считает депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины - это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны."Стоит обратить внимание на то, что эта статья появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Зеленского встретиться с Путиным как в нормандском формате, так и один на один. Также она опубликована в день приезда (заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории - ред.) Нуланд в Москву, которая будет, в том числе, обсуждать и Украину. И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят. Видимо, чтобы сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях", - написал Кузьмин в Telegram в понедельник.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах РФ сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке якобы было представлено 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Украины и РФ исчезнут вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".
https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, единая россия, верховная рада украины, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
12:50 11.10.2021
 
В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой

Депутат Рады Кузьмин назвал статью зампредседателя Совбеза Медведева об Украине резкой

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза РФ, председателя правящей партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева написано резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева нежелание России вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, считает депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины - это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 02:39
На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
"Стоит обратить внимание на то, что эта статья появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Зеленского встретиться с Путиным как в нормандском формате, так и один на один. Также она опубликована в день приезда (заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории - ред.) Нуланд в Москву, которая будет, в том числе, обсуждать и Украину. И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят. Видимо, чтобы сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях", - написал Кузьмин в Telegram в понедельник.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах РФ сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке якобы было представлено 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Украины и РФ исчезнут вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
06:27
Климкин назвал условие "гибридного" мира с Россией
 
В миреКиевСШАВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияВерховная Рада УкраиныРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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