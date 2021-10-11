В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
Депутат Рады Кузьмин назвал статью зампредседателя Совбеза Медведева об Украине резкой
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Статья зампредседателя Совбеза РФ, председателя правящей партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева написано резко, чтобы максимально доходчиво донести до Киева нежелание России вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, считает депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
В понедельник Медведев обнародовал статью, в которой заявил, что Зеленский, боясь получить очередной "майдан", был вынужден поменять политическую и нравственную ориентацию и начать защищать отвратительные ему взгляды националистов. В то время как, считает Медведев, нынешний президент Украины - это "человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке". Зампред Совбеза РФ заявил, что в такой ситуации переговоры с украинским лидером невозможны.
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"Стоит обратить внимание на то, что эта статья появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Зеленского встретиться с Путиным как в нормандском формате, так и один на один. Также она опубликована в день приезда (заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории - ред.) Нуланд в Москву, которая будет, в том числе, обсуждать и Украину. И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят. Видимо, чтобы сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях", - написал Кузьмин в Telegram в понедельник.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах РФ сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. Всего в списке якобы было представлено 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Украины и РФ исчезнут вопросы "оккупации Россией части украинских территорий".