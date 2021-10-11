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https://ria.ru/20211011/medvedchuk-1753986956.html
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге - РИА Новости, 11.10.2021
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге
Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:22
2021-10-11T12:33
виктор медведчук
в мире
украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), заявил депутат Верховной рады от фракции Ренат Кузьмин.Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным."Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую… Все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", - написал Кузьмин в Telegram.
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виктор медведчук, в мире, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов
12:22 11.10.2021 (обновлено: 12:33 11.10.2021)
 
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге

Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в 38 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов), заявил депутат Верховной рады от фракции Ренат Кузьмин.
Украинские правоохранители в пятницу огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В партии назвали новое подозрение своему лидеру фальшивым и безосновательным.
"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую… Все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", - написал Кузьмин в Telegram.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Виктор МедведчукВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРенат КузьминОппозиционная платформа - За жизньИван Баканов
 
 
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